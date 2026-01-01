Instalează GoWA cu un singur click.
API REST WhatsApp ușor și interfață web construită cu Go pentru automatizarea mesajelor pe mai multe dispozitive.
Alege un plan VPS pentru GoWA
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) este un server REST API open-source care se conectează la WhatsApp prin protocolul multi-dispozitiv. Acesta oferă o interfață web curată (UI) pentru gestionarea sesiunilor WhatsApp și un REST API complet pentru trimiterea mesajelor, gestionarea contactelor și gestionarea webhook-urilor — totul de pe propriul tău server.
Găzduirea proprie a GoWA pe VPS-ul tău asigură că datele sesiunilor tale WhatsApp rămân private, că API-ul tău nu are limite de rată de la furnizori terți și că menții controlul complet asupra rutării mesajelor și integrărilor webhook.
Funcționalități cheie ale GoWA
REST API
API HTTP complet pentru a trimite mesaje text, imagini, documente și locație programatic din orice limbaj sau instrument.
Suport dispozitive multiple
Conectează multiple conturi WhatsApp la o singură instanță de server fără a necesita conexiuni telefonice separate.
Interfață web
Interfață web integrată pentru scanarea codurilor QR, gestionarea sesiunilor și testarea apelurilor API fără a scrie cod.
Integrare Webhook
Redirecționează mesajele primite către propriile tale endpoint-uri pentru automatizarea chatbot-urilor, integrarea CRM sau fluxuri de lucru pentru notificări.
Autentificare de bază
Protejează API-ul și interfața web cu credențialele de utilizator și parolă pentru a preveni accesul neautorizat.
De ce să rulezi GoWA pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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