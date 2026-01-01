Reducere de până la 69% pentru Quickwit

Implementează Quickwit cu instalare printr-un singur click.

Motor de căutare nativ în cloud pentru observabilitate — o alternativă open-source la Datadog, Elasticsearch, Loki și Tempo.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Implementează Quickwit cu instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Quickwit

Quickwit este un motor de căutare distribuit open-source, scris în Rust și construit special pentru gestionarea jurnalelor, trasabilitate distribuită și sarcini de lucru de observabilitate la orice scară. Decuplează calculul de stocare, indexând datele direct în stocarea de obiecte, astfel încât echipele să poată păstra luni sau ani de telemetrie online pentru o fracțiune din costul stivelor de log tradiționale.

Găzduirea proprie a Quickwit pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra pipeline-ului tău de observabilitate, compatibilitate nativă cu OpenTelemetry și Jaeger și o sursă de date Grafana — fără prețuri per-gazdă, limite de retenție sau blocare la un furnizor (vendor lock-in) legată de platformele de observabilitate SaaS.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Quickwit

OpenTelemetry nativ

Ingerează jurnale și urme direct prin OTLP gRPC și HTTP fără sidecar-uri sau mapare de schemă, apoi interoghează-le în câteva secunde.

Compatibil Jaeger

API-ul Jaeger gRPC integrat permite interfeței de utilizator Jaeger existente și clienților să interogheze urmele susținute de Quickwit, fără nicio modificare a aplicației.

Căutare sub o secundă

Indexarea bazată pe Tantivy oferă interogări full-text și structurate peste terabytes de loguri și spanuri, cu răspunsuri cu latență redusă.

Backend de stocare de obiecte

Indexează datele direct în stocarea compatibilă S3, astfel încât reținerea este ieftină și elastică — păstrează luni de telemetrie fără SSD-uri scumpe.

Sursă de date Grafana

Pluginul oficial Grafana transformă Quickwit într-o sursă de jurnale și urme de primă clasă, alături de tablourile de bord Prometheus și Loki.

Ingestie schemaless

Maparea dinamică îți permite să ingerezi JSON semi-structurat fără a defini o schemă în avans, cu scheme stricte opționale atunci când ai nevoie de ele.

De ce să rulezi Quickwit pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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