Implementează Quickwit cu instalare printr-un singur click.
Motor de căutare nativ în cloud pentru observabilitate — o alternativă open-source la Datadog, Elasticsearch, Loki și Tempo.
Alege un plan VPS pentru Quickwit
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Quickwit
Quickwit este un motor de căutare distribuit open-source, scris în Rust și construit special pentru gestionarea jurnalelor, trasabilitate distribuită și sarcini de lucru de observabilitate la orice scară. Decuplează calculul de stocare, indexând datele direct în stocarea de obiecte, astfel încât echipele să poată păstra luni sau ani de telemetrie online pentru o fracțiune din costul stivelor de log tradiționale.
Găzduirea proprie a Quickwit pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra pipeline-ului tău de observabilitate, compatibilitate nativă cu OpenTelemetry și Jaeger și o sursă de date Grafana — fără prețuri per-gazdă, limite de retenție sau blocare la un furnizor (vendor lock-in) legată de platformele de observabilitate SaaS.
Funcționalități cheie ale Quickwit
OpenTelemetry nativ
Ingerează jurnale și urme direct prin OTLP gRPC și HTTP fără sidecar-uri sau mapare de schemă, apoi interoghează-le în câteva secunde.
Compatibil Jaeger
API-ul Jaeger gRPC integrat permite interfeței de utilizator Jaeger existente și clienților să interogheze urmele susținute de Quickwit, fără nicio modificare a aplicației.
Căutare sub o secundă
Indexarea bazată pe Tantivy oferă interogări full-text și structurate peste terabytes de loguri și spanuri, cu răspunsuri cu latență redusă.
Backend de stocare de obiecte
Indexează datele direct în stocarea compatibilă S3, astfel încât reținerea este ieftină și elastică — păstrează luni de telemetrie fără SSD-uri scumpe.
Sursă de date Grafana
Pluginul oficial Grafana transformă Quickwit într-o sursă de jurnale și urme de primă clasă, alături de tablourile de bord Prometheus și Loki.
Ingestie schemaless
Maparea dinamică îți permite să ingerezi JSON semi-structurat fără a defini o schemă în avans, cu scheme stricte opționale atunci când ai nevoie de ele.
De ce să rulezi Quickwit pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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