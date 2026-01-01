Implementează CyberChef printr-un singur click.
„Briceagul elvețian cibernetic” al GCHQ, cu peste 300 de operațiuni de codificare, criptare și analiză de date în browser.
Alege un plan VPS pentru CyberChef
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu CyberChef
CyberChef este un instrument puternic, bazat pe web, de manipulare a datelor, dezvoltat de GCHQ, oferind peste 300 de operațiuni încorporate pentru criptare, codificare, compresie, hashing și conversia formatelor de date — totul printr-o interfață intuitivă drag-and-drop. Sistemul unic de rețete îți permite să înlănțui mai multe operațiuni în fluxuri de lucru reutilizabile, partajabile, în timp ce funcția „Magic” detectează automat tipurile de codificare pentru a accelera analiza.
Deoarece CyberChef procesează totul client-side în browserul tău, datele sensibile nu părăsesc niciodată mașina ta. Auto-găzduirea propriei tale instanțe pe un VPS asigură că este întotdeauna disponibilă pentru echipa ta, accesibilă doar în cadrul infrastructurii tale și fără dependență de versiunile publice găzduite — esențial pentru operațiunile de securitate și fluxurile de lucru de răspuns la incidente care gestionează date confidențiale.
Funcționalități cheie ale CyberChef
Peste 300 de operații încorporate
Include Base64, AES, hashare SHA, regex, parsare IP, compresie și zeci de alte operațiuni de transformare a datelor fără a scrie niciun cod.
Înlănțuirea rețetelor
Înlănțuiește mai multe operațiuni în rețete reutilizabile care pot fi salvate și partajate prin URL, permițând fluxuri de lucru repetabile și documentate pentru transformarea datelor.
Prelucrare pe partea clientului
Toate operațiunile rulează în întregime în browser — datele nu părăsesc niciodată mașina ta, făcând-o sigură pentru investigații de securitate sensibile și analize confidențiale.
Auto-detectare magică
Operațiunea Magic identifică automat schemele de codificare necunoscute și sugerează operațiunile corecte pentru a le decoda, accelerând triajul și analiza.
Depanare cu puncte de întrerupere
Parcurge rețetele cu puncte de întrerupere pentru a inspecta stările intermediare ale datelor și a depana pipeline-uri complexe de transformare în mai multe etape.
De ce să rulezi CyberChef pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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