CyberChef este un instrument puternic, bazat pe web, de manipulare a datelor, dezvoltat de GCHQ, oferind peste 300 de operațiuni încorporate pentru criptare, codificare, compresie, hashing și conversia formatelor de date — totul printr-o interfață intuitivă drag-and-drop. Sistemul unic de rețete îți permite să înlănțui mai multe operațiuni în fluxuri de lucru reutilizabile, partajabile, în timp ce funcția „Magic” detectează automat tipurile de codificare pentru a accelera analiza.

Deoarece CyberChef procesează totul client-side în browserul tău, datele sensibile nu părăsesc niciodată mașina ta. Auto-găzduirea propriei tale instanțe pe un VPS asigură că este întotdeauna disponibilă pentru echipa ta, accesibilă doar în cadrul infrastructurii tale și fără dependență de versiunile publice găzduite — esențial pentru operațiunile de securitate și fluxurile de lucru de răspuns la incidente care gestionează date confidențiale.