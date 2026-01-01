Instalează Matomo cu un singur click.
Platformă de analiză web open-source de top, utilizată de peste 1 milion de site-uri web, cu control complet asupra datelor și conformitate cu GDPR.
Alege un plan VPS pentru Matomo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Matomo
Matomo este principala platformă open-source de analiză web din lume, utilizată de peste 1 milion de site-uri web în peste 190 de țări. Ca o alternativă axată pe confidențialitate la Google Analytics, oferă analize detaliate ale vizitatorilor, urmărirea conversiilor, hărți termice, înregistrări de sesiuni și testare A/B, păstrând în același timp 100% din datele tale pe propria infrastructură. Nicio terță parte nu primește datele tale despre vizitatori, iar urmărirea rămâne precisă chiar și atunci când blocatoarele de reclame ar bloca scripturile de analiză în cloud.
Găzduirea Matomo pe propriul tău VPS înseamnă site-uri web nelimitate, fără taxe per vizitator și conformitate deplină cu GDPR, HIPAA și alte reglementări privind rezidența datelor — ceea ce o face platforma de analiză preferată pentru organizațiile care nu pot trimite date despre vizitatori către furnizori externi.
Funcționalități cheie ale Matomo
Deținere completă a datelor
Toate datele vizitatorilor rămân pe infrastructura ta — fără partajare cu terți, fără profilare de către rețele de publicitate și fără acces al furnizorilor la datele tale analitice.
Conformitate GDPR
Controalele de confidențialitate încorporate, gestionarea consimțământului și instrumentele de anonimizare a datelor fac conformitatea cu reglementările simplă.
Urmărirea conversiilor
Măsoară obiectivele, pâlniile și atribuirea pe parcursul întregii călătorii a vizitatorilor tăi pentru a înțelege ce generează conversii.
Hărți termice și înregistrări de sesiune
Vezi unde utilizatorii dau clic, derulează și ezită cu hărți termice vizuale și sesiuni de navigare înregistrate.
eCommerce Analytics
Urmărește veniturile, performanța produselor, abandonul coșului de cumpărături și valoarea pe viață a clientului cu rapoarte dedicate de eCommerce.
Site-uri nelimitate
Urmărește câte site-uri web ai nevoie dintr-o singură instanță Matomo, fără taxe per site sau upgrade-uri de plan.
De ce să rulezi Matomo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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