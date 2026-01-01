Matomo este principala platformă open-source de analiză web din lume, utilizată de peste 1 milion de site-uri web în peste 190 de țări. Ca o alternativă axată pe confidențialitate la Google Analytics, oferă analize detaliate ale vizitatorilor, urmărirea conversiilor, hărți termice, înregistrări de sesiuni și testare A/B, păstrând în același timp 100% din datele tale pe propria infrastructură. Nicio terță parte nu primește datele tale despre vizitatori, iar urmărirea rămâne precisă chiar și atunci când blocatoarele de reclame ar bloca scripturile de analiză în cloud.

Găzduirea Matomo pe propriul tău VPS înseamnă site-uri web nelimitate, fără taxe per vizitator și conformitate deplină cu GDPR, HIPAA și alte reglementări privind rezidența datelor — ceea ce o face platforma de analiză preferată pentru organizațiile care nu pot trimite date despre vizitatori către furnizori externi.