Raneto este o bază de cunoștințe ușoară, open-source, construită pe Node.js, care transformă un folder de fișiere Markdown într-un site de documentație curat, căutabil. Nu există o bază de date de gestionat — conținutul există ca fișiere .md simple într-un director pe care îl controlezi, ceea ce face gestionarea versiunilor, backup-urile și crearea de conținut cu editorul tău preferat simplă. Editorul web inclus gestionează editarea în browser pentru utilizatorii non-tehnici, în timp ce dezvoltatorii pot crea conținut direct în instrumentul lor Markdown preferat și pot lăsa git să gestioneze istoricul.

Auto-găzduirea Raneto pe un VPS îți oferă o bază de cunoștințe privată pe care o deții în totalitate, fără blocare de furnizor, fără taxe per utilizator și conținut care există ca fișiere portabile în loc de o bază de date proprietară.