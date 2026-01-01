Implementează Raneto cu un singur click.
Wiki bază de cunoștințe bazat pe Markdown pentru Node.js — conținut bazat pe fișiere cu un cititor și editor curat în browser.
Alege un plan VPS pentru Raneto
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Raneto
Raneto este o bază de cunoștințe ușoară, open-source, construită pe Node.js, care transformă un folder de fișiere Markdown într-un site de documentație curat, căutabil. Nu există o bază de date de gestionat — conținutul există ca fișiere
.md simple într-un director pe care îl controlezi, ceea ce face gestionarea versiunilor, backup-urile și crearea de conținut cu editorul tău preferat simplă. Editorul web inclus gestionează editarea în browser pentru utilizatorii non-tehnici, în timp ce dezvoltatorii pot crea conținut direct în instrumentul lor Markdown preferat și pot lăsa git să gestioneze istoricul.
Auto-găzduirea Raneto pe un VPS îți oferă o bază de cunoștințe privată pe care o deții în totalitate, fără blocare de furnizor, fără taxe per utilizator și conținut care există ca fișiere portabile în loc de o bază de date proprietară.
Funcționalități cheie ale Raneto
Conținut bazat pe fișiere
Articolele sunt fișiere Markdown simple într-un director de conținut — gestionează versiunile cu git, fă backup cu rsync, editează cu orice instrument îți place.
Editor în browser
Editorul încorporat permite utilizatorilor non-tehnici să actualizeze paginile direct din browser, fără a modifica sistemul de fișiere sau a rula git.
Căutare full-text
Căutarea rapidă în memorie pe fiecare pagină le permite cititorilor să găsească conținut imediat fără a părăsi site-ul de documentație.
Ierarhia categoriilor
Structura de foldere devine arborele de navigare, cu o ordine de sortare personalizată prin metadate per folder, astfel încât IA ta să reflecte conținutul tău.
Aspect cu teme
Schimbă sau extinde tema implicită pentru a se potrivi cu brandul tău — Temele Raneto sunt pachete simple HTML, CSS și JS.
De ce să rulezi Raneto pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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