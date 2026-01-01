Reducere de până la 69% pentru Home Gallery

Instalează Home Gallery cu un singur click.

Galerie foto și video auto-găzduită, bazată pe browser, cu căutare de imagini similare, recunoaștere facială și căutări geografice.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Instalează Home Gallery cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru Home Gallery

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Home Gallery

Home Gallery este o galerie web auto-găzduită, cu sursă deschisă, pentru arhive personale de fotografii și videoclipuri. Indexează fișierele tale media de pe disc, extrage metadatele EXIF, generează previzualizări multi-rezoluție și oferă o experiență de navigare rapidă cu derulare infinită, care funcționează la fel de bine pe telefon, tabletă sau desktop — fără a încărca nimic într-un serviciu cloud terț.

Ceea ce o diferențiază este descoperirea conștientă de conținut. Home Gallery utilizează modele TensorFlow pentru a încorpora fiecare fotografie pentru căutarea de imagini similare, efectuează detectarea fețelor, astfel încât să poți naviga după persoană, și geocodifică invers coordonatele GPS în nume de locuri lizibile. Fișierele originale rămân intacte și pot fi chiar mutate offline odată ce previzualizările sunt create, ceea ce o face potrivită pentru arhive pe termen lung care se întind pe mai multe unități de stocare.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Home Gallery

Căutare de imagini similare

Alege orice fotografie și găsește imagini vizual similare în întreaga arhivă — găsește fiecare apus de soare, plajă sau imagine cu animale de companie fără etichetare manuală.

Detectarea feței

Fețele sunt detectate automat și grupate, astfel încât răsfoirea tuturor fotografiilor unei persoane este un singur clic în loc de o corvoadă de etichetare etichetă cu etichetă.

Căutare inversă Geo

Coordonatele GPS din EXIF sunt transformate în nume de țări, orașe și locuri, astfel încât galeria devine o hartă căutabilă a locurilor unde a fost făcută fiecare fotografie.

Limbaj de interogare expresiv

Filtrează biblioteca folosind operatorii și, sau și nu, pe baza etichetelor, datelor, locurilor, fețelor și metadatelor camerei, pentru a crea vizualizări salvate precise.

Suport pentru surse deconectate

Odată ce previzualizările sunt extrase, discul original poate rămâne offline — perfect pentru arhivele răspândite pe unități externe care nu sunt întotdeauna montate.

Galerie mobilă PWA

Aplicația web progresivă instalabilă oferă o experiență de navigare similară unei aplicații pe telefoane și tablete, fără nicio instalare nativă sau magazin de aplicații.

De ce să rulezi Home Gallery pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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