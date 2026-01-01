Home Gallery este o galerie web auto-găzduită, cu sursă deschisă, pentru arhive personale de fotografii și videoclipuri. Indexează fișierele tale media de pe disc, extrage metadatele EXIF, generează previzualizări multi-rezoluție și oferă o experiență de navigare rapidă cu derulare infinită, care funcționează la fel de bine pe telefon, tabletă sau desktop — fără a încărca nimic într-un serviciu cloud terț.

Ceea ce o diferențiază este descoperirea conștientă de conținut. Home Gallery utilizează modele TensorFlow pentru a încorpora fiecare fotografie pentru căutarea de imagini similare, efectuează detectarea fețelor, astfel încât să poți naviga după persoană, și geocodifică invers coordonatele GPS în nume de locuri lizibile. Fișierele originale rămân intacte și pot fi chiar mutate offline odată ce previzualizările sunt create, ceea ce o face potrivită pentru arhive pe termen lung care se întind pe mai multe unități de stocare.