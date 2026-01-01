Instalează Home Gallery cu un singur click.
Galerie foto și video auto-găzduită, bazată pe browser, cu căutare de imagini similare, recunoaștere facială și căutări geografice.
Alege un plan VPS pentru Home Gallery
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Home Gallery
Home Gallery este o galerie web auto-găzduită, cu sursă deschisă, pentru arhive personale de fotografii și videoclipuri. Indexează fișierele tale media de pe disc, extrage metadatele EXIF, generează previzualizări multi-rezoluție și oferă o experiență de navigare rapidă cu derulare infinită, care funcționează la fel de bine pe telefon, tabletă sau desktop — fără a încărca nimic într-un serviciu cloud terț.
Ceea ce o diferențiază este descoperirea conștientă de conținut. Home Gallery utilizează modele TensorFlow pentru a încorpora fiecare fotografie pentru căutarea de imagini similare, efectuează detectarea fețelor, astfel încât să poți naviga după persoană, și geocodifică invers coordonatele GPS în nume de locuri lizibile. Fișierele originale rămân intacte și pot fi chiar mutate offline odată ce previzualizările sunt create, ceea ce o face potrivită pentru arhive pe termen lung care se întind pe mai multe unități de stocare.
Funcționalități cheie ale Home Gallery
Căutare de imagini similare
Alege orice fotografie și găsește imagini vizual similare în întreaga arhivă — găsește fiecare apus de soare, plajă sau imagine cu animale de companie fără etichetare manuală.
Detectarea feței
Fețele sunt detectate automat și grupate, astfel încât răsfoirea tuturor fotografiilor unei persoane este un singur clic în loc de o corvoadă de etichetare etichetă cu etichetă.
Căutare inversă Geo
Coordonatele GPS din EXIF sunt transformate în nume de țări, orașe și locuri, astfel încât galeria devine o hartă căutabilă a locurilor unde a fost făcută fiecare fotografie.
Limbaj de interogare expresiv
Filtrează biblioteca folosind operatorii și, sau și nu, pe baza etichetelor, datelor, locurilor, fețelor și metadatelor camerei, pentru a crea vizualizări salvate precise.
Suport pentru surse deconectate
Odată ce previzualizările sunt extrase, discul original poate rămâne offline — perfect pentru arhivele răspândite pe unități externe care nu sunt întotdeauna montate.
Galerie mobilă PWA
Aplicația web progresivă instalabilă oferă o experiență de navigare similară unei aplicații pe telefoane și tablete, fără nicio instalare nativă sau magazin de aplicații.
De ce să rulezi Home Gallery pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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