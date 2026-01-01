Instalează MiroFish cu un singur click.
Motor de predicție AI care utilizează simulări de inteligență colectivă multi-agent pentru a prognoza rezultatele sociale și de piață din lumea reală.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MiroFish
MiroFish este un motor de predicție AI construit pe cadrul de simulare multi-agent OASIS. Acesta construiește lumi digitale paralele populate de mii de agenți AI, fiecare cu personalități independente, memorie pe termen lung alimentată de Zep Cloud și logică comportamentală. Utilizatorii pot injecta evenimente din lumea reală ca date inițiale și pot observa cum răspund populațiile simulate — producând predicții de rezultate pentru tendințele rețelelor sociale, mișcările pieței și impacturile politicilor.
Auto-găzduirea MiroFish îți oferă resurse de calcul dedicate pentru simulări intensive în resurse și menține informațiile de afaceri sensibile, semnalele financiare și analizele pre-lansare în întregime în propria infrastructură. De asemenea, reții controlul complet asupra selecției furnizorului LLM și optimizării costurilor.
Funcționalități cheie ale MiroFish
Simulare multi-agent
Mii de agenți AI cu personalități unice și memorie persistentă interacționează în lumi digitale paralele, producând dinamici sociale emergente.
Modelare platformă socială
Simulează medii similare cu Twitter și Reddit, cu postări, comentarii, urmăriri și repostări, pentru a reflecta comportamentul real al platformelor.
Controale vedere de ansamblu
Injectează variabile și evenimente de ultimă oră dintr-o perspectivă de ansamblu pentru a observa cum reacționează populația simulată în timp real.
Rapoarte automate
Rapoartele de analiză generate de AI rezumă rezultatele simulărilor și predicțiile, reducând interpretarea manuală a interacțiunilor complexe ale agenților.
Backend LLM flexibil
Funcționează cu OpenAI sau orice furnizor compatibil cu API-ul OpenAI, permițându-ți să schimbi modelele pentru a echilibra calitatea simulării cu costul.
De ce să rulezi MiroFish pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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