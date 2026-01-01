Reducere de până la 69% pentru SillyTavern

Implementează SillyTavern cu instalare printr-un singur click.

Frontend LLM pentru utilizatori avansați care unifică zeci de backend-uri AI pentru text, imagine și voce într-o singură interfață de chat.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție
Implementează SillyTavern cu instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu SillyTavern

SillyTavern este o interfață locală open-source care permite utilizatorilor avansați să discute cu personaje AI prin aproape fiecare backend LLM major, inclusiv OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI și modele găzduite local. Spre deosebire de aplicațiile de chat specifice furnizorilor, se concentrează pe conversații bazate pe personaje, roleplay de lungă durată și scriere creativă, cu un control aprofundat asupra prompturilor, parametrilor de eșantionare și gestionării contextului.

Auto-găzduirea SillyTavern pe propriul tău VPS păstrează fiecare jurnal de chat, fișă de personaj și carte de lore private pentru contul tău, îți permite să schimbi liber furnizorii și elimină limitele conversațiilor și filtrele de conținut impuse de alternativele găzduite. Cheile API pentru modelele externe rămân pe serverul tău, în loc să fie lipite într-o interfață de utilizator terță parte.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale SillyTavern

Suport multi-backend

Conectează OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI și servere de modele locale printr-o singură interfață, fără a jongla cu clienți separați pentru fiecare furnizor.

Carduri de personaje

Importă, editează și partajează carduri de personaje cu PNG-uri încorporate, care includ personaje, dialoguri exemplu și trăsături de personalitate ce asigură răspunsuri consistente, specifice personajului.

Chat-uri de grup

Rulează conversații cu mai multe personaje AI într-un singur fir de discuție, cu ordine configurabilă a rândurilor și setări de generare per-personaj pentru narațiuni ramificate.

Informații despre lume și cărți de cunoștințe

Injectează cunoștințe de fundal, detalii despre locație și fapte recurente în prompt doar atunci când apar cuvinte cheie relevante, menținând ferestrele de context eficiente pentru povești lungi.

Ecosistem de extensii

Integrează generarea de imagini prin Stable Diffusion sau ComfyUI, voci text-to-speech, sumarizarea, stocarea vectorială și zeci de extensii comunitare.

Control complet al promptului

Permite editarea directă a prompturilor de sistem, a șabloanelor de instrucțiuni, a parametrilor de eșantionare și a formatării contextului, oferind utilizatorilor avansați același control pe care l-ar obține de la un API brut.

De ce să rulezi SillyTavern pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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