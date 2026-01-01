Implementează SillyTavern cu instalare printr-un singur click.
Frontend LLM pentru utilizatori avansați care unifică zeci de backend-uri AI pentru text, imagine și voce într-o singură interfață de chat.
Alege un plan VPS pentru SillyTavern
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SillyTavern
SillyTavern este o interfață locală open-source care permite utilizatorilor avansați să discute cu personaje AI prin aproape fiecare backend LLM major, inclusiv OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI și modele găzduite local. Spre deosebire de aplicațiile de chat specifice furnizorilor, se concentrează pe conversații bazate pe personaje, roleplay de lungă durată și scriere creativă, cu un control aprofundat asupra prompturilor, parametrilor de eșantionare și gestionării contextului.
Auto-găzduirea SillyTavern pe propriul tău VPS păstrează fiecare jurnal de chat, fișă de personaj și carte de lore private pentru contul tău, îți permite să schimbi liber furnizorii și elimină limitele conversațiilor și filtrele de conținut impuse de alternativele găzduite. Cheile API pentru modelele externe rămân pe serverul tău, în loc să fie lipite într-o interfață de utilizator terță parte.
Funcționalități cheie ale SillyTavern
Suport multi-backend
Conectează OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI și servere de modele locale printr-o singură interfață, fără a jongla cu clienți separați pentru fiecare furnizor.
Carduri de personaje
Importă, editează și partajează carduri de personaje cu PNG-uri încorporate, care includ personaje, dialoguri exemplu și trăsături de personalitate ce asigură răspunsuri consistente, specifice personajului.
Chat-uri de grup
Rulează conversații cu mai multe personaje AI într-un singur fir de discuție, cu ordine configurabilă a rândurilor și setări de generare per-personaj pentru narațiuni ramificate.
Informații despre lume și cărți de cunoștințe
Injectează cunoștințe de fundal, detalii despre locație și fapte recurente în prompt doar atunci când apar cuvinte cheie relevante, menținând ferestrele de context eficiente pentru povești lungi.
Ecosistem de extensii
Integrează generarea de imagini prin Stable Diffusion sau ComfyUI, voci text-to-speech, sumarizarea, stocarea vectorială și zeci de extensii comunitare.
Control complet al promptului
Permite editarea directă a prompturilor de sistem, a șabloanelor de instrucțiuni, a parametrilor de eșantionare și a formatării contextului, oferind utilizatorilor avansați același control pe care l-ar obține de la un API brut.
De ce să rulezi SillyTavern pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.