SillyTavern este o interfață locală open-source care permite utilizatorilor avansați să discute cu personaje AI prin aproape fiecare backend LLM major, inclusiv OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI și modele găzduite local. Spre deosebire de aplicațiile de chat specifice furnizorilor, se concentrează pe conversații bazate pe personaje, roleplay de lungă durată și scriere creativă, cu un control aprofundat asupra prompturilor, parametrilor de eșantionare și gestionării contextului.

Auto-găzduirea SillyTavern pe propriul tău VPS păstrează fiecare jurnal de chat, fișă de personaj și carte de lore private pentru contul tău, îți permite să schimbi liber furnizorii și elimină limitele conversațiilor și filtrele de conținut impuse de alternativele găzduite. Cheile API pentru modelele externe rămân pe serverul tău, în loc să fie lipite într-o interfață de utilizator terță parte.