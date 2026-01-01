Implementează FeatBit cu un singur click.
Platformă open-source de feature flag și experimentare construită ca o alternativă auto-găzduită la LaunchDarkly.
Alege un plan VPS pentru FeatBit
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FeatBit
FeatBit este o platformă de gestionare a funcționalităților de nivel enterprise care permite echipelor de inginerie să lanseze cod în spatele feature flags, să efectueze lansări procentuale, să vizeze segmente specifice de utilizatori și să revină instantaneu fără a redesfășura. SDK-uri native pentru zece limbaje populare și un server de evaluare în timp real mențin modificările flag-urilor sincronizate între clienți în mai puțin de o secundă.
Găzduirea proprie a FeatBit pe VPS-ul tău menține configurațiile de flag-uri, regulile de direcționare a utilizatorilor și jurnalele de audit în infrastructura pe care o controlezi, fără taxe per utilizator și fără cote lunare de evaluare. Implementarea include interfața de utilizator de gestionare, API-ul, serverul de evaluare, serviciul de analiză și PostgreSQL preconfigurate în spatele HTTPS.
Funcționalități cheie ale FeatBit
Streaming de indicatori în timp real
Un server de evaluare dedicat transmite actualizări de flag-uri către SDK-uri prin WebSockets, astfel încât modificările să intre în vigoare în clienți în câteva milisecunde de la comutare.
Lansări vizate pentru utilizatori
Lansează funcționalități în funcție de procentaj, atribut de utilizator sau segment denumit și combină regulile pentru a bloca lansările pentru cohorte specifice înainte de a deveni global.
Experimente A/B native
Leagă variațiile de flag de metricile produsului și rulează experimente de la un capăt la altul cu analize integrate, eliminând nevoia unui instrument de experimentare separat.
Zece SDK-uri oficiale
SDK-uri de server și client pentru JavaScript, Java, .NET, Go, Python, Node, PHP, Rust, Android și iOS integrează flag-uri în orice stack de producție.
Istoric de audit și istoric
Fiecare modificare de flag, segment și regulă este înregistrată cu actorul, marcajul de timp și diferența, făcând revenirile și revizuirile de conformitate simple.
Delimitarea proiectului și a mediului
Organizează flag-urile în proiecte cu medii de dezvoltare, testare și producție izolate, fiecare cu propriile chei SDK și reguli de direcționare.
De ce să rulezi FeatBit pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.