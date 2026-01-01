Instalează Etherpad cu un singur click.
Editor de text colaborativ, open-source, în timp real, unde mai mulți utilizatori pot scrie și edita documente simultan.
Alege un plan VPS pentru Etherpad
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Etherpad
Etherpad este un editor colaborativ open-source, bazat pe web, care permite mai multor utilizatori să editeze simultan același document, modificările apărând instantaneu pentru toți participanții. Textul fiecărui contribuitor este codificat prin culori, ceea ce face ușor de văzut cine a scris ce. Nu este necesară înregistrarea sau instalarea de software — doar partajează un link și începe colaborarea.
Găzduirea proprie a Etherpad pe VPS-ul tău asigură că documentele sensibile nu părăsesc niciodată propria ta infrastructură. Backend-ul PostgreSQL inclus oferă persistență fiabilă și un istoric complet al versiunilor, în timp ce sistemul de plugin-uri extensibil îți permite să adaugi suport pentru imagini, liste de sarcini și integrări personalizate adaptate fluxului de lucru al echipei tale.
Funcționalități cheie ale Etherpad
Coeditare în timp real
Modificările de la fiecare participant apar instantaneu cu atribuire codificată pe culori, astfel încât echipele să poată scrie împreună fără conflicte de îmbinare sau blocare.
Istoricul complet al versiunilor
Fiecare revizie este stocată cu un cursor de cronologie care îți permite să derulezi înapoi și să restaurezi orice stare anterioară a documentului.
Nu este necesară înregistrarea
Participanții se alătură pad-urilor printr-un URL partajat, fără a crea conturi, simplificând procesul pentru colaborări ocazionale cu invitați externi.
Ecosistem de plugin-uri
Extinde Etherpad cu plugin-uri pentru încorporarea imaginilor, liste de sarcini, formate de export și integrări de instrumente pentru a se potrivi nevoilor specifice ale echipei tale.
Panoul Administratorului
Interfața de administrare bazată pe web îți permite să gestionezi pad-uri, să monitorizezi activitatea și să configurezi setările serverului fără acces direct la server.
De ce să rulezi Etherpad pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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