Morphic este un motor de căutare open-source, bazat pe inteligență artificială, care combină modele lingvistice mari cu căutarea web în timp real pentru a produce răspunsuri structurate, cu surse citate. În loc de o listă clasată de linkuri, Morphic citește și sintetizează conținutul web, astfel încât utilizatorii să obțină un răspuns direct cu referințe pe care le pot verifica. Acesta suportă modelele OpenAI, Anthropic, Google Gemini și Ollama locale, permițându-ți să alegi backend-ul AI care se potrivește nevoilor tale.

Auto-găzduirea Morphic păstrează fiecare interogare de căutare și istoricul conversațiilor pe propriul tău server. Această implementare include SearXNG ca backend de căutare, deci nu este necesar un abonament extern la API-ul de căutare — doar o cheie de la furnizorul AI și VPS-ul tău.