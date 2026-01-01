Instalează Morphic cu un singur click.
Motor de căutare AI cu sursă deschisă care oferă răspunsuri generative, citate, în loc de liste de linkuri.
Alege un plan VPS pentru Morphic
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Morphic
Morphic este un motor de căutare open-source, bazat pe inteligență artificială, care combină modele lingvistice mari cu căutarea web în timp real pentru a produce răspunsuri structurate, cu surse citate. În loc de o listă clasată de linkuri, Morphic citește și sintetizează conținutul web, astfel încât utilizatorii să obțină un răspuns direct cu referințe pe care le pot verifica. Acesta suportă modelele OpenAI, Anthropic, Google Gemini și Ollama locale, permițându-ți să alegi backend-ul AI care se potrivește nevoilor tale.
Auto-găzduirea Morphic păstrează fiecare interogare de căutare și istoricul conversațiilor pe propriul tău server. Această implementare include SearXNG ca backend de căutare, deci nu este necesar un abonament extern la API-ul de căutare — doar o cheie de la furnizorul AI și VPS-ul tău.
Funcționalități cheie ale Morphic
Răspunsuri generative citate
Morphic sintetizează informații din mai multe surse și prezintă un răspuns structurat cu citări în text, astfel încât utilizatorii să poată citi și verifica fiecare afirmație.
Suport AI multi-furnizor
Comută între OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini sau o instanță locală Ollama fără a schimba interfața — doar actualizează-ți cheia API.
Istoric de chat persistent
Fiecare conversație de căutare este salvată în PostgreSQL, astfel încât utilizatorii să poată reveni la conversațiile anterioare, să continue întrebările ulterioare și să partajeze rezultatele printr-un link.
Căutare privată inclusă
SearXNG este inclus ca backend de căutare web, ceea ce înseamnă că nu este necesar un abonament la API-ul de căutare și interogările nu ajung niciodată la furnizorii comerciali de căutare.
Întrebări de urmărire
Morphic permite conversații multi-turn într-un fir de căutare, permițând utilizatorilor să rafineze, să extindă sau să redirecționeze orice răspuns fără a începe de la capăt.
De ce să rulezi Morphic pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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