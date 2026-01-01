Tunarr transformă filmele, emisiunile și clipurile deja existente în bibliotecile tale Plex, Jellyfin sau Emby în canale TV live programate care se comportă ca o grilă tradițională de cablu. Printr-o interfață bazată pe browser, programezi intervale orare, construiești amestecări ciclice și pe blocuri, inserezi conținut de umplutură la mijlocul reclamei și curezi canale tematice — apoi expui rezultatul ca un tuner compatibil HDHomeRun sau un playlist M3U pe care orice client IPTV îl poate reda.

Fiind succesorul modern al dizqueTV, Tunarr este rescris pe un server mai rapid, cu o nouă interfață web, transcodare nativă FFmpeg și întreținere continuă. Auto-găzduirea Tunarr pe un VPS menține tunerul accesibil de oriunde, rulează canalele tale non-stop fără a ocupa o mașină personală și nu atinge niciodată fișierele originale din serverele tale media.