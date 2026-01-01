Reducere de până la 69% pentru Tunarr

Instalează Tunarr cu un singur click.

Creează canale TV live personalizate din bibliotecile tale Plex, Jellyfin și Emby cu emulare HDHomeRun.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție
Instalează Tunarr cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Tunarr

Tunarr transformă filmele, emisiunile și clipurile deja existente în bibliotecile tale Plex, Jellyfin sau Emby în canale TV live programate care se comportă ca o grilă tradițională de cablu. Printr-o interfață bazată pe browser, programezi intervale orare, construiești amestecări ciclice și pe blocuri, inserezi conținut de umplutură la mijlocul reclamei și curezi canale tematice — apoi expui rezultatul ca un tuner compatibil HDHomeRun sau un playlist M3U pe care orice client IPTV îl poate reda.

Fiind succesorul modern al dizqueTV, Tunarr este rescris pe un server mai rapid, cu o nouă interfață web, transcodare nativă FFmpeg și întreținere continuă. Auto-găzduirea Tunarr pe un VPS menține tunerul accesibil de oriunde, rulează canalele tale non-stop fără a ocupa o mașină personală și nu atinge niciodată fișierele originale din serverele tale media.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Tunarr

Canale multi-sursă

Trage programe din Plex, Jellyfin și Emby într-un singur canal virtual fără a copia sau a re-codifica fișierele media subiacente.

Emulare HDHomeRun

Tunarr simulează un tuner de rețea HDHomeRun, astfel încât Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR și alți clienți să-l detecteze automat.

Programare avansată

Programează canalele cu intervale orare, amestecări aleatorii, amestecări pe blocuri și programe tematice care se pot repeta zile sau săptămâni la rând.

Material de completare mid-roll

Inserează reclame, bumper-e sau interstițiale între programe pentru a recrea o senzație autentică de emisie pe fiecare canal.

Transcodare FFmpeg

Pipeline-urile FFmpeg integrate convertesc și unesc programele din mers, cu accelerare hardware opțională pe GPU-uri suportate.

Ieșire listă de redare M3U

Exportă fiecare canal ca un playlist M3U pentru redare în VLC, Kodi, Tivimate și orice alt client IPTV compatibil cu standardele.

De ce să rulezi Tunarr pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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