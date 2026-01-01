Instalează Tunarr cu un singur click.
Creează canale TV live personalizate din bibliotecile tale Plex, Jellyfin și Emby cu emulare HDHomeRun.
Alege un plan VPS pentru Tunarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tunarr
Tunarr transformă filmele, emisiunile și clipurile deja existente în bibliotecile tale Plex, Jellyfin sau Emby în canale TV live programate care se comportă ca o grilă tradițională de cablu. Printr-o interfață bazată pe browser, programezi intervale orare, construiești amestecări ciclice și pe blocuri, inserezi conținut de umplutură la mijlocul reclamei și curezi canale tematice — apoi expui rezultatul ca un tuner compatibil HDHomeRun sau un playlist M3U pe care orice client IPTV îl poate reda.
Fiind succesorul modern al dizqueTV, Tunarr este rescris pe un server mai rapid, cu o nouă interfață web, transcodare nativă FFmpeg și întreținere continuă. Auto-găzduirea Tunarr pe un VPS menține tunerul accesibil de oriunde, rulează canalele tale non-stop fără a ocupa o mașină personală și nu atinge niciodată fișierele originale din serverele tale media.
Funcționalități cheie ale Tunarr
Canale multi-sursă
Trage programe din Plex, Jellyfin și Emby într-un singur canal virtual fără a copia sau a re-codifica fișierele media subiacente.
Emulare HDHomeRun
Tunarr simulează un tuner de rețea HDHomeRun, astfel încât Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR și alți clienți să-l detecteze automat.
Programare avansată
Programează canalele cu intervale orare, amestecări aleatorii, amestecări pe blocuri și programe tematice care se pot repeta zile sau săptămâni la rând.
Material de completare mid-roll
Inserează reclame, bumper-e sau interstițiale între programe pentru a recrea o senzație autentică de emisie pe fiecare canal.
Transcodare FFmpeg
Pipeline-urile FFmpeg integrate convertesc și unesc programele din mers, cu accelerare hardware opțională pe GPU-uri suportate.
Ieșire listă de redare M3U
Exportă fiecare canal ca un playlist M3U pentru redare în VLC, Kodi, Tivimate și orice alt client IPTV compatibil cu standardele.
De ce să rulezi Tunarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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