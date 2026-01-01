Implementează Buildbot cu un singur click.
Cadrul CI/CD flexibil, cu sursă deschisă, pentru automatizarea compilărilor de software, a testelor și a implementărilor pe agenți distribuiți.
Alege un plan VPS pentru Buildbot
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Buildbot
Buildbot este un framework de integrare continuă și livrare continuă bazat pe Python, care automatizează construirea, testarea și implementarea software-ului. Spre deosebire de serviciile CI găzduite, cu opinii prestabilite, Buildbot este complet configurabil în cod Python — fiecare declanșator, programator, constructor și raportor este definit programatic, oferind echipelor un control precis asupra proceselor lor de construire, fără limitele schemelor YAML declarative.
Găzduirea proprie a Buildbot pe un VPS îți menține infrastructura de construire pe servere pe care le controlezi, fără facturare pe minut, fără limite de depozit și fără dependență de disponibilitatea furnizorilor externi de CI. Arhitectura master-worker se scalează de la un singur worker pe un VPS mic la zeci de worker-i pe mașini dedicate, toate coordonate dintr-un singur panou de bord web central.
Funcționalități cheie ale Buildbot
Fluxuri configurate cu Python
Definește fiecare etapă de construire, declanșator și notificare în cod Python pentru o flexibilitate completă pe care configurațiile YAML declarative nu o pot egala.
Arhitectură distribuită de lucrători
Rulează compilări pe oricâți lucrători — containere locale, mașini la distanță sau VM-uri cloud — toate coordonate de la un singur master.
Panou de bord pentru construcția web
Monitorizează istoricul construirii, progresul în timp real și starea lucrătorilor din interfața web Buildbot cu vizualizări tip cascadă, consolă și grilă.
Programare flexibilă
Declanșează compilări la comiteri de cod, programe orare, solicitări manuale sau rezultate ale compilărilor din amonte, utilizând obiecte de planificare compozabile.
REST API și raportori
Interoghează starea construirii prin API-ul REST și trimite notificări către email, Slack, verificări de stare GitHub sau orice endpoint webhook personalizat.
De ce să rulezi Buildbot pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.