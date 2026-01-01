Buildbot este un framework de integrare continuă și livrare continuă bazat pe Python, care automatizează construirea, testarea și implementarea software-ului. Spre deosebire de serviciile CI găzduite, cu opinii prestabilite, Buildbot este complet configurabil în cod Python — fiecare declanșator, programator, constructor și raportor este definit programatic, oferind echipelor un control precis asupra proceselor lor de construire, fără limitele schemelor YAML declarative.

Găzduirea proprie a Buildbot pe un VPS îți menține infrastructura de construire pe servere pe care le controlezi, fără facturare pe minut, fără limite de depozit și fără dependență de disponibilitatea furnizorilor externi de CI. Arhitectura master-worker se scalează de la un singur worker pe un VPS mic la zeci de worker-i pe mașini dedicate, toate coordonate dintr-un singur panou de bord web central.