Implementează Microweber printr-o instalare cu un singur click.
Constructor de site-uri web și CMS open-source cu drag-and-drop, cu eCommerce încorporat, alimentat de Laravel.
Alege un plan VPS pentru Microweber
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Microweber
Microweber este un CMS open-source și un constructor de site-uri web care îți permite să asamblezi pagini, bloguri și magazine online trăgând blocuri direct pe pagina live — fără previzualizare separată de administrator, fără codare de șabloane. Construit pe Laravel și licențiat sub MIT, acesta vine cu un motor complet de eCommerce, conținut multilingv și un sistem de module care acoperă magazine, galerii, formulare de contact și postări de blog, gata de utilizare.
Găzduirea proprie a Microweber pe propriul tău VPS îți menține fișierele site-ului, comenzile clienților și media încărcată în întregime sub controlul tău, fără taxe per site, fără comisioane de tranzacție și fără restricții de platformă privind temele sau modulele pe care le poți instala.
Funcționalități cheie ale Microweber
Editor live drag-and-drop
Editează pagini direct în frontend trăgând blocuri, text și imagini la locul lor — aspectul pe care îl construiești este exact ceea ce văd vizitatorii.
eCommerce încorporat
Lansează un magazin online cu cataloage de produse, coș de cumpărături, finalizare comandă și gestionare a comenzilor incluse în pachetul de bază — nu este necesar un plugin sau abonament separat.
Fundația Laravel
Construit pe framework-ul PHP Laravel, oferind dezvoltatorilor o structură MVC familiară, pachete Composer și Eloquent ORM pentru extinderea în siguranță a platformei.
Conținut multilingv
Publică același site în mai multe limbi cu instrumente de traducere native, astfel încât să poți atinge audiențe internaționale fără pluginuri terțe.
Ecosistem de module
Adaugă galerii, formulare de contact, slider-e, magazine și postări de blog ca module reutilizabile care pot fi plasate pe orice pagină și reconfigurate vizual.
Teme white-label
Personalizează șabloane, branding și layout-uri liber sub licența MIT — ideal pentru agențiile care construiesc site-uri pentru clienți fără dependență de furnizor.
De ce să rulezi Microweber pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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