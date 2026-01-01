Microweber este un CMS open-source și un constructor de site-uri web care îți permite să asamblezi pagini, bloguri și magazine online trăgând blocuri direct pe pagina live — fără previzualizare separată de administrator, fără codare de șabloane. Construit pe Laravel și licențiat sub MIT, acesta vine cu un motor complet de eCommerce, conținut multilingv și un sistem de module care acoperă magazine, galerii, formulare de contact și postări de blog, gata de utilizare.

Găzduirea proprie a Microweber pe propriul tău VPS îți menține fișierele site-ului, comenzile clienților și media încărcată în întregime sub controlul tău, fără taxe per site, fără comisioane de tranzacție și fără restricții de platformă privind temele sau modulele pe care le poți instala.