Implementează GPT-Researcher cu instalare printr-un singur click.
Agent de cercetare AI autonom care efectuează cercetări aprofundate pe web și generează rapoarte detaliate, citate, în câteva minute.
Alege un plan VPS pentru GPT-Researcher
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GPT-Researcher
GPT-Researcher este un agent AI autonom open-source, conceput pentru a efectua cercetări online complete pe orice subiect. Acesta utilizează o abordare multi-agent — un agent planificator împarte întrebarea în sub-interogări, agenții cercetători colectează informații din zeci de surse simultan, iar un agent scriitor sintetizează descoperirile într-un raport structurat și citat. Această abordare paralelă reduce dramatic timpul necesar pentru a produce conținut de nivel de cercetare, comparativ cu navigarea manuală sau cu prompturile LLM cu o singură interogare.
Auto-găzduirea GPT-Researcher îți oferă control total asupra furnizorilor LLM și API-urilor de căutare la care te conectezi, asupra datelor procesate și asupra modului în care sunt stocate rapoartele. Rularea acestuia pe propriul tău VPS înseamnă că subiectele de cercetare sensibile rămân pe infrastructura ta, fără limite de utilizare din partea serviciilor găzduite de terți.
Funcționalități cheie ale GPT-Researcher
Cercetare multi-agent
Agenții de sub-interogare paraleli colectează date din zeci de surse simultan, producând rapoarte detaliate mai rapid decât orice flux de cercetare cu un singur fir de execuție.
Rapoarte citate
Fiecare raport generat include citări inline ale surselor și o listă de referințe, ceea ce face constatările verificabile și adecvate pentru uz profesional.
Multiple tipuri de rapoarte
Generează rapoarte de cercetare, liste de resurse, schițe sau rezultate formatate personalizat pentru a corespunde livrabilului exact pe care îl necesită fluxul tău de lucru.
Suport LLM flexibil
Conectează OpenAI, Anthropic, Ollama sau orice endpoint compatibil cu OpenAI, astfel încât să poți echilibra costul, viteza și capacitatea modelului pentru fiecare sarcină de cercetare.
Integrare căutare web
Se conectează la Tavily, Google, Bing și alți furnizori de căutare pentru a prelua informații în timp real, actualizate, în loc să se bazeze pe date de antrenament statice.
De ce să rulezi GPT-Researcher pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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