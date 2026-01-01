GPT-Researcher este un agent AI autonom open-source, conceput pentru a efectua cercetări online complete pe orice subiect. Acesta utilizează o abordare multi-agent — un agent planificator împarte întrebarea în sub-interogări, agenții cercetători colectează informații din zeci de surse simultan, iar un agent scriitor sintetizează descoperirile într-un raport structurat și citat. Această abordare paralelă reduce dramatic timpul necesar pentru a produce conținut de nivel de cercetare, comparativ cu navigarea manuală sau cu prompturile LLM cu o singură interogare.

Auto-găzduirea GPT-Researcher îți oferă control total asupra furnizorilor LLM și API-urilor de căutare la care te conectezi, asupra datelor procesate și asupra modului în care sunt stocate rapoartele. Rularea acestuia pe propriul tău VPS înseamnă că subiectele de cercetare sensibile rămân pe infrastructura ta, fără limite de utilizare din partea serviciilor găzduite de terți.