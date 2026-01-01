Instalează Kibana cu un singur click.
Platformă open-source de vizualizare și explorare a datelor pentru Elasticsearch, cu tablouri de bord, căutare și instrumente de observabilitate.
Alege un plan VPS pentru Kibana
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kibana
Kibana este interfața web oficială pentru Elasticsearch — o platformă rafinată pentru explorarea datelor, construirea de tablouri de bord interactive, rularea interogărilor de căutare și operarea unei implementări Elastic Stack. Creată inițial în 2013 și acum întreținută de Elastic NV, Kibana este stratul de vizualizare standard pentru orice aplicație construită pe Elasticsearch, de la analiza de log-uri și observabilitate la căutarea e-commerce și analiza de securitate.
Găzduirea proprie a Kibana pe VPS-ul tău oferă echipelor de date și platformă un mediu complet de vizualizare Elastic Stack fără taxele SaaS per document, comune pentru Elastic Cloud. Acest șablon include un Elasticsearch cu un singur nod alături de Kibana, astfel încât stack-ul este gata să ingereze date și să construiască tablouri de bord imediat după implementare.
Funcționalități cheie ale Kibana
Descoperă și explorează
Navighează prin indicii Elasticsearch cu interfața Discover — interoghează, filtrează, sortează și vizualizează documente brute pentru a identifica modele și anomalii în timp real.
Tablouri de bord și vizualizări
Construiește tablouri de bord interactive cu diagrame liniare, diagrame cu bare, hărți termice, hărți, tabele și vizualizări drag-and-drop Lens care pot fi partajate între echipe.
Căutare și ES|QL
Elasticsearch Query DSL complet plus ES|QL — un limbaj de interogare bazat pe pipe-uri similar cu Splunk SPL — fac interogările complexe accesibile pentru non-dezvoltatori.
Instrumente de observabilitate
Aplicații integrate de Jurnale, Metrici, APM și monitorizare a disponibilității pentru ingestia și analiza datelor de observabilitate de la Elastic Agent și Beats.
Hărți și geospațial
Hărți interactive multi-strat cu straturi vectoriale, hărți termice și geo-agregări pentru vizualizarea datelor geospațiale alături de alte dimensiuni.
Alertare și raportare
Alerte bazate pe prag și anomalii cu destinații email, Slack și webhook, plus generare programată de rapoarte PDF și CSV.
De ce să rulezi Kibana pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare