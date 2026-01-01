Kibana este interfața web oficială pentru Elasticsearch — o platformă rafinată pentru explorarea datelor, construirea de tablouri de bord interactive, rularea interogărilor de căutare și operarea unei implementări Elastic Stack. Creată inițial în 2013 și acum întreținută de Elastic NV, Kibana este stratul de vizualizare standard pentru orice aplicație construită pe Elasticsearch, de la analiza de log-uri și observabilitate la căutarea e-commerce și analiza de securitate.

Găzduirea proprie a Kibana pe VPS-ul tău oferă echipelor de date și platformă un mediu complet de vizualizare Elastic Stack fără taxele SaaS per document, comune pentru Elastic Cloud. Acest șablon include un Elasticsearch cu un singur nod alături de Kibana, astfel încât stack-ul este gata să ingereze date și să construiască tablouri de bord imediat după implementare.