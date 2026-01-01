Instalează OpenViking cu un singur click.
O bază de date de context open-source pentru agenți AI, folosind o paradigmă de sistem de fișiere pentru a unifica amintirile, resursele și abilitățile.
Alege un plan VPS pentru OpenViking
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenViking
OpenViking este o bază de date de context open-source, concepută special pentru agenții AI, dezvoltată de Volcengine (platforma cloud a ByteDance). În loc să împrăștie contextul AI prin embedding-uri vectoriale, OpenViking introduce o paradigmă de sistem de fișiere cu protocolul viking:// care organizează memoriile, resursele și abilitățile agenților într-o structură unificată, navigabilă. Încărcarea contextului pe niveluri (L0/L1/L2) reduce utilizarea de token-uri prin preluarea conținutului la cerere, în loc să încarce baze de cunoștințe întregi în avans.
Găzduirea OpenViking pe propriul tău VPS menține memoria sensibilă a agenților, cunoștințele de afaceri și acreditările API complet sub controlul tău — esențial pentru organizațiile cu cerințe stricte de guvernanță a datelor. Tu alegi furnizorul de embedding (OpenAI, Jina sau Volcengine) și păstrezi proprietatea fiecărui octet pe care agenții tăi îl învață.
Funcționalități cheie ale OpenViking
Paradigma contextului sistemului de fișiere
Organizează memoriile, resursele și abilitățile agentului sub un protocol viking://, făcând contextul la fel de navigabil ca un sistem de fișiere, mai degrabă decât un depozit plat de încorporări.
Încărcare de context eșalonată
Încărcarea L0/L1/L2 preia conținut la cerere, reducând dramatic utilizarea de token-uri fără a sacrifica profunzimea cunoștințelor disponibilă agenților.
Încorporări multi-furnizor
Suportă furnizori de embedding precum OpenAI, Jina și Volcengine, astfel încât să poți utiliza cheile tale API existente și modelul preferat fără blocare la furnizor.
Context auto-evolutiv
Agenții își pot actualiza și itera propria bază de cunoștințe în timp, permițând învățarea continuă fără intervenție manuală.
Recuperare recursivă a directorului
Combină navigarea structurală a directoarelor cu căutarea semantică pentru a identifica cel mai relevant context pentru fiecare solicitare a agentului.
De ce să rulezi OpenViking pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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