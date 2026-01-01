Reducere de până la 69% pentru OpenViking

Instalează OpenViking cu un singur click.

O bază de date de context open-source pentru agenți AI, folosind o paradigmă de sistem de fișiere pentru a unifica amintirile, resursele și abilitățile.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează OpenViking cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu OpenViking

OpenViking este o bază de date de context open-source, concepută special pentru agenții AI, dezvoltată de Volcengine (platforma cloud a ByteDance). În loc să împrăștie contextul AI prin embedding-uri vectoriale, OpenViking introduce o paradigmă de sistem de fișiere cu protocolul viking:// care organizează memoriile, resursele și abilitățile agenților într-o structură unificată, navigabilă. Încărcarea contextului pe niveluri (L0/L1/L2) reduce utilizarea de token-uri prin preluarea conținutului la cerere, în loc să încarce baze de cunoștințe întregi în avans.

Găzduirea OpenViking pe propriul tău VPS menține memoria sensibilă a agenților, cunoștințele de afaceri și acreditările API complet sub controlul tău — esențial pentru organizațiile cu cerințe stricte de guvernanță a datelor. Tu alegi furnizorul de embedding (OpenAI, Jina sau Volcengine) și păstrezi proprietatea fiecărui octet pe care agenții tăi îl învață.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale OpenViking

Paradigma contextului sistemului de fișiere

Organizează memoriile, resursele și abilitățile agentului sub un protocol viking://, făcând contextul la fel de navigabil ca un sistem de fișiere, mai degrabă decât un depozit plat de încorporări.

Încărcare de context eșalonată

Încărcarea L0/L1/L2 preia conținut la cerere, reducând dramatic utilizarea de token-uri fără a sacrifica profunzimea cunoștințelor disponibilă agenților.

Încorporări multi-furnizor

Suportă furnizori de embedding precum OpenAI, Jina și Volcengine, astfel încât să poți utiliza cheile tale API existente și modelul preferat fără blocare la furnizor.

Context auto-evolutiv

Agenții își pot actualiza și itera propria bază de cunoștințe în timp, permițând învățarea continuă fără intervenție manuală.

Recuperare recursivă a directorului

Combină navigarea structurală a directoarelor cu căutarea semantică pentru a identifica cel mai relevant context pentru fiecare solicitare a agentului.

De ce să rulezi OpenViking pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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