PicoClaw este un asistent AI independent, open-source, inițiat de Sipeed și scris în întregime în Go de la zero. Proiectul a fost reconstruit printr-un proces de auto-bootstrapping — agentul AI însuși a condus migrarea arhitecturii și optimizarea codului — producând un singur binar static care pornește în mai puțin de o secundă și rulează pe un singur nucleu CPU.

Conceput pentru a fi mic, rapid și implementabil oriunde, PicoClaw rulează aceleași sarcini ca și framework-urile de agenți mult mai grele, consumând în jur de 10 MB de RAM. Găzduirea proprie a lansatorului pe un VPS îți oferă o consolă bazată pe browser, o configurație persistentă și un gateway de lungă durată care conectează LLM-ul ales de tine la Telegram, Discord, Matrix, WeChat și la orice server MCP către care îl îndrepți.