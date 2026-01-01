Instalează PicoClaw cu un singur click.
Asistent AI ultra-ușor scris în Go, cu suport nativ MCP și peste 30 de integrări cu furnizori LLM.
Alege un plan VPS pentru PicoClaw
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu PicoClaw
PicoClaw este un asistent AI independent, open-source, inițiat de Sipeed și scris în întregime în Go de la zero. Proiectul a fost reconstruit printr-un proces de auto-bootstrapping — agentul AI însuși a condus migrarea arhitecturii și optimizarea codului — producând un singur binar static care pornește în mai puțin de o secundă și rulează pe un singur nucleu CPU.
Conceput pentru a fi mic, rapid și implementabil oriunde, PicoClaw rulează aceleași sarcini ca și framework-urile de agenți mult mai grele, consumând în jur de 10 MB de RAM. Găzduirea proprie a lansatorului pe un VPS îți oferă o consolă bazată pe browser, o configurație persistentă și un gateway de lungă durată care conectează LLM-ul ales de tine la Telegram, Discord, Matrix, WeChat și la orice server MCP către care îl îndrepți.
Funcționalități cheie ale PicoClaw
Amprentă ultra-redusă
Consumul de memorie principală sub 10 MB și timpii de pornire sub o secundă înseamnă că un singur VPS poate găzdui PicoClaw alături de restul stivei tale fără o supraîncărcare măsurabilă.
Lansator consolă web
Lansatorul bazat pe browser pe portul 18800 te ghidează prin configurarea furnizorului, canalului și gateway-ului, fără a edita manual fișierele JSON.
Suport nativ MCP
Integrarea de primă clasă a Protocolului de Context al Modelului îți permite să conectezi orice server MCP pentru a extinde capabilitățile agentului fără a scrie pluginuri personalizate.
Peste 30 de furnizori LLM
Utilizează OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax și multe altele printr-o singură configurație model_list.
Gateway multi-canal
Gateway-ul cu rulare continuă expune agentul tău prin Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat și WeCom dintr-o singură implementare.
Rutare inteligentă a modelelor
Rutarea bazată pe reguli trimite interogări simple către modele ușoare și pe cele complexe către modele de top, reducând cheltuielile API fără a afecta calitatea.
De ce să rulezi PicoClaw pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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