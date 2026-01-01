Copyparty este un server de fișiere auto-găzduit care integrează un număr excepțional de capabilități într-un singur container, fără o bază de date externă. Acesta servește fișiere prin HTTP, WebDAV, SFTP, FTP și TFTP simultan, suportă încărcări fragmentate și reluabile care supraviețuiesc conexiunilor întrerupte și include o bibliotecă media completă cu miniaturi, redare audio și căutare full-text.

Auto-găzduirea Copyparty pe propriul tău VPS îți oferă o platformă privată de partajare a fișierelor care funcționează cu orice client standard — de la un browser la Windows Explorer și FileZilla — fără blocare de furnizor (vendor lock-in) sau taxe recurente de stocare. Deoarece totul rulează într-un singur container cu date stocate direct pe sistemul de fișiere, backup-urile și migrațiile sunt simple.