Implementează Copyparty cu instalare printr-un singur click.
Server de fișiere portabil cu acces HTTP, WebDAV, SFTP și FTP, încărcări reluabile și fără dependențe de baze de date.
Alege un plan VPS pentru Copyparty
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Copyparty
Copyparty este un server de fișiere auto-găzduit care integrează un număr excepțional de capabilități într-un singur container, fără o bază de date externă. Acesta servește fișiere prin HTTP, WebDAV, SFTP, FTP și TFTP simultan, suportă încărcări fragmentate și reluabile care supraviețuiesc conexiunilor întrerupte și include o bibliotecă media completă cu miniaturi, redare audio și căutare full-text.
Auto-găzduirea Copyparty pe propriul tău VPS îți oferă o platformă privată de partajare a fișierelor care funcționează cu orice client standard — de la un browser la Windows Explorer și FileZilla — fără blocare de furnizor (vendor lock-in) sau taxe recurente de stocare. Deoarece totul rulează într-un singur container cu date stocate direct pe sistemul de fișiere, backup-urile și migrațiile sunt simple.
Funcționalități cheie ale Copyparty
Acces Multi-protocol
Se servesc fișiere simultan prin HTTP, WebDAV, SFTP, FTP și TFTP, astfel încât fiecare client — browser, manager de fișiere sau instrument CLI — să se conecteze utilizând protocolul său nativ.
Încărcări reluabile
Suportul pentru încărcări fragmentate permite ca transferurile de fișiere mari să se reia automat după întreruperi de rețea, fără a începe de la capăt.
Bibliotecă media încorporată
Generează automat miniaturi și extrage metadate pentru fișiere audio și video, transformând serverul tău de fișiere într-o colecție media navigabilă.
Deduplicare fișiere
Deduplicarea bazată pe hash detectează fișierele identice la încărcare și stochează o singură copie, economisind spațiu pe disc fără niciun efort manual.
Nu necesită bază de date
Toate datele se află direct pe sistemul de fișiere — fără PostgreSQL, MySQL sau Redis de gestionat, de făcut backup sau de migrat alături de fișierele tale.
De ce să rulezi Copyparty pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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