Instalează InvoiceShelf cu un singur click.
Platformă de facturare open-source auto-găzduită pentru freelanceri și afaceri mici, cunoscută anterior ca Crater.
Alege un plan VPS pentru InvoiceShelf
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu InvoiceShelf
InvoiceShelf este o platformă de facturare și gestionare a plăților auto-găzduită pentru freelanceri, consultanți și întreprinderi mici care au nevoie de o soluție profesională de facturare fără taxe lunare SaaS. Aceasta acoperă întregul flux de lucru de facturare: clienți, articole, facturi, estimări, cheltuieli și plăți — cu suport pentru monede multiple, cote de impozitare și șabloane PDF personalizabile.
Găzduirea InvoiceShelf pe propriul tău VPS îți păstrează datele financiare și înregistrările clienților private, pe o infrastructură pe care o controlezi. Cu integrarea încorporată a gateway-ului de plată Stripe și un portal pentru clienți unde aceștia pot vizualiza și plăti facturile online, obții o experiență de facturare rafinată, fără taxe per factură sau blocare la furnizor.
Funcționalități cheie ale InvoiceShelf
Facturi și estimări
Creează facturi și estimări profesionale cu șabloane personalizabile și generare automată de PDF-uri pentru fiecare document.
Portal de plată online
Clienții pot vizualiza, descărca și plăti facturile online printr-un portal de autoservire cu integrare cu gateway-ul de plată Stripe.
Urmărirea cheltuielilor
Înregistrează și categorizează cheltuielile de afaceri alături de facturi pentru a avea o imagine financiară completă într-un singur loc.
Suport multi-valută
Facturează clienților în moneda lor locală, cu rate de schimb configurabile și selecția monedei per factură.
Administrarea taxelor
Definește mai multe cote de impozitare și aplică-le pe articol sau pe factură pentru a gestiona TVA-ul, GST-ul și alte structuri fiscale.
De ce să rulezi InvoiceShelf pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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