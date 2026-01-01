Implementează Notifuse cu un singur click.
Platformă de email auto-găzduită pentru campanii de marketing și emailuri tranzacționale cu livrare de la mai mulți furnizori.
Alege un plan VPS pentru Notifuse
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Notifuse
Notifuse este o platformă de email open-source, auto-găzduită, care consolidează campaniile de marketing și livrarea emailurilor tranzacționale într-un singur sistem. Spre deosebire de serviciile bazate pe abonament, precum Mailchimp sau Brevo, Notifuse rulează pe propriul tău server, eliminând taxele per email și păstrând datele abonaților tăi complet private și sub controlul tău.
Platforma suportă mai mulți furnizori de email, inclusiv Amazon SES, Mailgun și Postmark, astfel încât poți direcționa mesajele prin orice backend se potrivește cerințelor tale de cost și livrabilitate. Un editor de campanii drag-and-drop, segmentarea audienței, urmărirea deschiderilor și a click-urilor, și un API REST pentru emailuri tranzacționale programatice oferă atât marketerilor, cât și dezvoltatorilor tot ce au nevoie dintr-o singură implementare auto-găzduită.
Funcționalități cheie ale Notifuse
Editor campanie
Construiește campanii de email cu un editor vizual drag-and-drop care include testare A/B, programare și previzualizare în timp real.
API de email tranzacțional
Trimite emailuri declanșate de evenimente programatic prin API REST cu șabloane Liquid pentru conținut dinamic personalizat.
Livrare de la mai mulți furnizori
Redirecționează emailurile prin Amazon SES, Mailgun, Postmark sau orice furnizor SMTP fără a-ți schimba șabloanele sau fluxurile de lucru.
Segmentarea abonaților
Poți viza campanii către segmente specifice de public pe baza atributelor abonaților și a istoricului de interacțiuni anterioare.
Deschideri și urmărire click-uri
Măsoară performanța campaniei cu rate detaliate de deschidere, urmărirea clicurilor și analize de livrare integrate în panoul de bord.
De ce să rulezi Notifuse pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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