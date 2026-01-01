Implementează OxiCloud printr-o instalare cu un singur click.
Stocare în cloud auto-găzduită, ușoară, construită în Rust, cu compatibilitate cu clienții desktop și mobili Nextcloud.
Alege un plan VPS pentru OxiCloud
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OxiCloud
OxiCloud este o platformă de stocare în cloud open-source, cu auto-găzduire, scrisă în Rust, concepută ca o alternativă rapidă și eficientă din punct de vedere al resurselor la Nextcloud și OwnCloud. Oferă încărcare de fișiere, descărcare, gestionare de foldere, partajare, căutare, coș de gunoi și un player muzical încorporat — toate cu auto-găzduire și un backend PostgreSQL. Runtime-ul Rust menține memoria inactivă mult sub 100 MB, făcând-o practică pe planurile VPS unde un stack bazat pe PHP ar fi prea greu.
Auto-găzduirea OxiCloud plasează toată stocarea fișierelor pe infrastructura pe care o controlezi, fără cote, fără taxe de abonament și fără acces terț la fișierele tale. Un strat opțional de compatibilitate Nextcloud permite clienților Nextcloud existenți de desktop și mobil să se conecteze fără reconfigurare.
Funcționalități cheie ale OxiCloud
Suport client Nextcloud
Un strat opțional de compatibilitate Nextcloud permite clienților de sincronizare Nextcloud existenți pentru desktop și mobil să se conecteze la OxiCloud fără a-i reinstala sau reconfigura.
Amprentă de memorie scăzută
Runtime-ul Rust + mimalloc utilizează sub 100 MB în repaus, făcând OxiCloud practic pe planuri VPS mici, unde stivele de stocare cloud bazate pe PHP ar epuiza memoria RAM disponibilă.
Linkuri de partajare a fișierelor
Generează linkuri publice de partajare pentru fișiere și foldere, astfel încât destinatarii externi să poată descărca conținutul fără a crea un cont pe serverul tău.
Coș de gunoi și recuperare
Fișierele șterse se mută în coșul de reciclare în loc să fie eliminate imediat, oferindu-ți o fereastră de recuperare înainte de ștergerea permanentă.
Player de muzică încorporat
Redă în flux fișiere audio direct din browser cu suport pentru liste de redare și metadate ale pieselor — nu este necesar un server media separat sau un plugin.
De ce să rulezi OxiCloud pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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