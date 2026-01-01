Reducere de până la 69% pentru OxiCloud

Implementează OxiCloud printr-o instalare cu un singur click.

Stocare în cloud auto-găzduită, ușoară, construită în Rust, cu compatibilitate cu clienții desktop și mobili Nextcloud.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează OxiCloud printr-o instalare cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru OxiCloud

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu OxiCloud

OxiCloud este o platformă de stocare în cloud open-source, cu auto-găzduire, scrisă în Rust, concepută ca o alternativă rapidă și eficientă din punct de vedere al resurselor la Nextcloud și OwnCloud. Oferă încărcare de fișiere, descărcare, gestionare de foldere, partajare, căutare, coș de gunoi și un player muzical încorporat — toate cu auto-găzduire și un backend PostgreSQL. Runtime-ul Rust menține memoria inactivă mult sub 100 MB, făcând-o practică pe planurile VPS unde un stack bazat pe PHP ar fi prea greu.

Auto-găzduirea OxiCloud plasează toată stocarea fișierelor pe infrastructura pe care o controlezi, fără cote, fără taxe de abonament și fără acces terț la fișierele tale. Un strat opțional de compatibilitate Nextcloud permite clienților Nextcloud existenți de desktop și mobil să se conecteze fără reconfigurare.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale OxiCloud

Suport client Nextcloud

Un strat opțional de compatibilitate Nextcloud permite clienților de sincronizare Nextcloud existenți pentru desktop și mobil să se conecteze la OxiCloud fără a-i reinstala sau reconfigura.

Amprentă de memorie scăzută

Runtime-ul Rust + mimalloc utilizează sub 100 MB în repaus, făcând OxiCloud practic pe planuri VPS mici, unde stivele de stocare cloud bazate pe PHP ar epuiza memoria RAM disponibilă.

Linkuri de partajare a fișierelor

Generează linkuri publice de partajare pentru fișiere și foldere, astfel încât destinatarii externi să poată descărca conținutul fără a crea un cont pe serverul tău.

Coș de gunoi și recuperare

Fișierele șterse se mută în coșul de reciclare în loc să fie eliminate imediat, oferindu-ți o fereastră de recuperare înainte de ștergerea permanentă.

Player de muzică încorporat

Redă în flux fișiere audio direct din browser cu suport pentru liste de redare și metadate ale pieselor — nu este necesar un server media separat sau un plugin.

De ce să rulezi OxiCloud pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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