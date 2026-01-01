OxiCloud este o platformă de stocare în cloud open-source, cu auto-găzduire, scrisă în Rust, concepută ca o alternativă rapidă și eficientă din punct de vedere al resurselor la Nextcloud și OwnCloud. Oferă încărcare de fișiere, descărcare, gestionare de foldere, partajare, căutare, coș de gunoi și un player muzical încorporat — toate cu auto-găzduire și un backend PostgreSQL. Runtime-ul Rust menține memoria inactivă mult sub 100 MB, făcând-o practică pe planurile VPS unde un stack bazat pe PHP ar fi prea greu.

Auto-găzduirea OxiCloud plasează toată stocarea fișierelor pe infrastructura pe care o controlezi, fără cote, fără taxe de abonament și fără acces terț la fișierele tale. Un strat opțional de compatibilitate Nextcloud permite clienților Nextcloud existenți de desktop și mobil să se conecteze fără reconfigurare.