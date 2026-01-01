Relaticle este o platformă CRM auto-găzduită, construită cu suport nativ pentru agenți AI în centrul său. Gestionează contacte, companii și fluxuri de vânzări printr-o interfață modernă bazată pe Filament, în timp ce expune 30 de instrumente Model Context Protocol care permit agenților AI să citească și să scrie date CRM direct — fără a extrage date din interfața de utilizare (UI) sau a se baza pe integrări fragile.

Spre deosebire de CRM-urile tradiționale care adaugă AI ca o funcționalitate ulterioară, Relaticle este conceput de la zero pentru operarea atât de către oameni, cât și de către agenți AI, prin același model de date. Un API REST oferă acces programatic complet, iar un worker de fundal Laravel Horizon gestionează importurile, notificările și automatizarea programată. Toate datele rămân într-o bază de date PostgreSQL pe propria ta infrastructură.