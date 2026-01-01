Implementează Relaticle prin instalare cu un singur click.
CRM open-source cu suport nativ pentru agenți AI, 30 instrumente MCP și REST API pentru automatizarea fluxurilor de lucru ale clienților.
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Ce poți crea cu Relaticle
Relaticle este o platformă CRM auto-găzduită, construită cu suport nativ pentru agenți AI în centrul său. Gestionează contacte, companii și fluxuri de vânzări printr-o interfață modernă bazată pe Filament, în timp ce expune 30 de instrumente Model Context Protocol care permit agenților AI să citească și să scrie date CRM direct — fără a extrage date din interfața de utilizare (UI) sau a se baza pe integrări fragile.
Spre deosebire de CRM-urile tradiționale care adaugă AI ca o funcționalitate ulterioară, Relaticle este conceput de la zero pentru operarea atât de către oameni, cât și de către agenți AI, prin același model de date. Un API REST oferă acces programatic complet, iar un worker de fundal Laravel Horizon gestionează importurile, notificările și automatizarea programată. Toate datele rămân într-o bază de date PostgreSQL pe propria ta infrastructură.
Funcționalități cheie ale Relaticle
Suport nativ pentru agenți AI
30 de instrumente încorporate ale Protocolului de Context al Modelului permit agenților AI să creeze contacte, să actualizeze fluxurile de lucru și să interogheze datele CRM direct, fără integrări personalizate.
Contacte și Fluxuri de lucru
Gestionează contacte, companii, oportunități și fluxuri de vânzări într-un CRM structurat, conceput pentru echipele care au nevoie de o evidență fiabilă a fiecărei relații cu clienții.
Deplin REST API
Un API REST complet expune toate obiectele CRM pentru scripturi de automatizare, integrări cu terți și rapoarte personalizate fără a accesa interfața web.
Prelucrarea joburilor în fundal
Laravel Horizon procesează joburi în coadă pentru importuri, notificări și sarcini programate, fără a bloca interfața web în timpul operațiunilor intense.
OAuth Autentificare socială
Membrii echipei se conectează cu conturi GitHub sau Google, eliminând necesitatea de a gestiona un set separat de date de autentificare pentru CRM.
De ce să rulezi Relaticle pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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