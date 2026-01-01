Instalează Logto cu un singur click.
Platformă cuprinzătoare de identitate și autentificare, cu suport pentru OAuth 2,0, OIDC și SSO enterprise.
Alege un plan VPS pentru Logto
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Logto
Logto este o platformă modernă de gestionare a identității și accesului care oferă o infrastructură completă de autentificare pentru aplicații web, mobile și API. Implementează OAuth 2.0, OpenID Connect și SAML din start, cu componente UI predefinite de autentificare, integrări de autentificare socială, MFA și controlul accesului bazat pe roluri — astfel încât echipele pot adăuga autentificare de nivel de producție fără a o construi de la zero.
Găzduirea Logto pe propriul tău VPS îți oferă utilizatori nelimitați la un cost fix, suveranitate completă a datelor asupra credențialelor și datelor de sesiune, și flexibilitatea de a îndeplini cerințele de rezidență a datelor sau de conformitate pe care serviciile de autentificare terțe nu le pot satisface.
Funcționalități cheie ale Logto
OAuth 2.0 și OIDC
Protocoale standard în industrie pentru securizarea aplicațiilor și a API-urilor fără a scrie logică de autentificare personalizată.
Integrări de autentificare socială
Adaugă Google, GitHub, Microsoft și zeci de alți furnizori de rețele sociale la orice aplicație cu o configurare minimă.
Autentificare multi-factor
Protejează conturile cu autentificare multi-factor TOTP, SMS și OTP prin email și fluxuri de conectare fără parolă.
Controlul accesului bazat pe roluri
Definește roluri, permisiuni și domenii de aplicare pentru a controla exact ce poate accesa fiecare utilizator sau aplicație.
Organizare management
Suportă aplicații SaaS multi-tenant cu structuri de organizație și de echipă integrate, cu SSO per organizație.
De ce să rulezi Logto pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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