Weaviate este o bază de date vectorială open-source, concepută pentru aplicații native AI. Aceasta stochează obiecte de date alături de embeddingurile lor vectoriale, permițând o căutare rapidă de similaritate semantică ce depășește potrivirea de cuvinte cheie pentru a găsi conținut înrudit conceptual. Suportă căutarea hibridă, combinând abordări vectoriale și de cuvinte cheie pentru o precizie optimă de recuperare.

Găzduirea proprie a Weaviate pe un VPS oferă aplicațiilor AI un magazin de vectori dedicat, fără taxe per interogare și control complet asupra rezidenței datelor. Se integrează cu furnizori majori de LLM, inclusiv OpenAI, Cohere și Hugging Face, și se conectează direct cu LangChain și LlamaIndex pentru construirea de pipeline-uri RAG și funcționalități de căutare semantică.