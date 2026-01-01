Implementează Weaviate cu un singur click.
Bază de date vectorială open-source pentru aplicații AI cu căutare semantică, căutare hibridă și integrări LLM.
Alege un plan VPS pentru Weaviate
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Weaviate
Weaviate este o bază de date vectorială open-source, concepută pentru aplicații native AI. Aceasta stochează obiecte de date alături de embeddingurile lor vectoriale, permițând o căutare rapidă de similaritate semantică ce depășește potrivirea de cuvinte cheie pentru a găsi conținut înrudit conceptual. Suportă căutarea hibridă, combinând abordări vectoriale și de cuvinte cheie pentru o precizie optimă de recuperare.
Găzduirea proprie a Weaviate pe un VPS oferă aplicațiilor AI un magazin de vectori dedicat, fără taxe per interogare și control complet asupra rezidenței datelor. Se integrează cu furnizori majori de LLM, inclusiv OpenAI, Cohere și Hugging Face, și se conectează direct cu LangChain și LlamaIndex pentru construirea de pipeline-uri RAG și funcționalități de căutare semantică.
Funcționalități cheie ale Weaviate
Căutare vectorială semantică
Găsește conținut similar conceptual folosind embedding-uri vectoriale, mai degrabă decât potrivirea exactă a cuvintelor cheie, pentru rezultate de regăsire mai inteligente.
Căutare hibridă
Combină similitatea vectorială și căutarea de cuvinte cheie BM25 cu o ponderare configurabilă pentru a obține ce e mai bun din ambele abordări de regăsire.
Integrări LLM
Modulele încorporate conectează Weaviate la OpenAI, Cohere și Hugging Face pentru generarea automată de încorporări și interogări generative.
GraphQL și REST API
Interoghează și gestionează datele prin intermediul unui GraphQL API sau al unor endpoint-uri REST cu biblioteci client pentru Python, JavaScript, Go și Java.
Suport multimodal
Stochează și caută în obiecte text, imagini, audio și video, utilizând modul de vectorizare adecvat pentru fiecare tip de date.
De ce să rulezi Weaviate pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.