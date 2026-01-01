Implementează SpacetimeDB cu o instalare printr-un singur click.
Bază de date relațională și server de aplicații într-unul singur — clienții se conectează direct și rulează logica în interiorul bazei de date cu o latență sub-milisecundă.
Alege un plan VPS pentru SpacetimeDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SpacetimeDB
SpacetimeDB elimină stiva tradițională de backend prin combinarea unei baze de date relaționale și a unui server de aplicații într-un singur proces implementabil. În loc să menții un strat API separat între clienții tăi și date, clienții se conectează direct la SpacetimeDB și execută logica de server — numită module — chiar în interiorul bazei de date. Construit în Rust cu stare în memorie și persistență prin jurnal de scriere anticipată, acesta oferă timpi de răspuns consistenți sub-milisecundă fără servicii auxiliare.
Găzduirea SpacetimeDB pe un VPS îți oferă CPU și RAM dedicate — pârghiile principale de performanță pentru arhitectura sa în memorie — menținând în același timp toate datele aplicației și codul modulelor sub controlul tău deplin, fără blocare la furnizor.
Funcționalități cheie ale SpacetimeDB
Fără strat API separat
Clienții se conectează direct la baza de date și execută module în interiorul acesteia, înlocuind un întreg nivel de servere web, cozi de mesaje și API-uri cu un singur proces.
Abonamente în timp real
Clienții se abonează la modificările tabelelor și primesc instantaneu sincronizarea delta automată — fără interogare constantă (polling), fără a fi necesar un server WebSocket separat.
Logică bazată pe module
Scrie logica aplicației pe partea de server în Rust sau C# și implementeaz-o ca un modul compilat direct în baza de date pentru performanță și securitate ridicate.
În memorie cu persistență
Toată starea aplicației este reținută în memorie pentru citiri rapide, în timp ce un jurnal de scriere anticipată asigură că datele supraviețuiesc repornirilor și blocărilor fără configurații complexe de backup.
Dovedit în producție
Alimentează întregul backend al BitCraft Online, un joc multiplayer masiv unde toată starea în timp real este gestionată de o singură instanță SpacetimeDB.
De ce să rulezi SpacetimeDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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