SpacetimeDB elimină stiva tradițională de backend prin combinarea unei baze de date relaționale și a unui server de aplicații într-un singur proces implementabil. În loc să menții un strat API separat între clienții tăi și date, clienții se conectează direct la SpacetimeDB și execută logica de server — numită module — chiar în interiorul bazei de date. Construit în Rust cu stare în memorie și persistență prin jurnal de scriere anticipată, acesta oferă timpi de răspuns consistenți sub-milisecundă fără servicii auxiliare.

Găzduirea SpacetimeDB pe un VPS îți oferă CPU și RAM dedicate — pârghiile principale de performanță pentru arhitectura sa în memorie — menținând în același timp toate datele aplicației și codul modulelor sub controlul tău deplin, fără blocare la furnizor.