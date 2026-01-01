Reducere de până la 69% pentru SpacetimeDB

Implementează SpacetimeDB cu o instalare printr-un singur click.

Bază de date relațională și server de aplicații într-unul singur — clienții se conectează direct și rulează logica în interiorul bazei de date cu o latență sub-milisecundă.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Implementează SpacetimeDB cu o instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu SpacetimeDB

SpacetimeDB elimină stiva tradițională de backend prin combinarea unei baze de date relaționale și a unui server de aplicații într-un singur proces implementabil. În loc să menții un strat API separat între clienții tăi și date, clienții se conectează direct la SpacetimeDB și execută logica de server — numită module — chiar în interiorul bazei de date. Construit în Rust cu stare în memorie și persistență prin jurnal de scriere anticipată, acesta oferă timpi de răspuns consistenți sub-milisecundă fără servicii auxiliare.

Găzduirea SpacetimeDB pe un VPS îți oferă CPU și RAM dedicate — pârghiile principale de performanță pentru arhitectura sa în memorie — menținând în același timp toate datele aplicației și codul modulelor sub controlul tău deplin, fără blocare la furnizor.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale SpacetimeDB

Fără strat API separat

Clienții se conectează direct la baza de date și execută module în interiorul acesteia, înlocuind un întreg nivel de servere web, cozi de mesaje și API-uri cu un singur proces.

Abonamente în timp real

Clienții se abonează la modificările tabelelor și primesc instantaneu sincronizarea delta automată — fără interogare constantă (polling), fără a fi necesar un server WebSocket separat.

Logică bazată pe module

Scrie logica aplicației pe partea de server în Rust sau C# și implementeaz-o ca un modul compilat direct în baza de date pentru performanță și securitate ridicate.

În memorie cu persistență

Toată starea aplicației este reținută în memorie pentru citiri rapide, în timp ce un jurnal de scriere anticipată asigură că datele supraviețuiesc repornirilor și blocărilor fără configurații complexe de backup.

Dovedit în producție

Alimentează întregul backend al BitCraft Online, un joc multiplayer masiv unde toată starea în timp real este gestionată de o singură instanță SpacetimeDB.

De ce să rulezi SpacetimeDB pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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