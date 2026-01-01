Reducere de până la 69% pentru BugSink

Instalează BugSink cu un singur click.

Platformă de urmărire a erorilor găzduită pe propriul server pentru monitorizarea excepțiilor aplicațiilor, cu control complet asupra datelor sensibile de depanare.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49  € /lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează BugSink cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99  €
5,49  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 131,76 € (preț normal 431,76 €). Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99  €
7,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 191,76 € (preț normal 527,76 €). Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99  €
10,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 263,76 € (preț normal 863,76 €). Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99  €
21,99  € /lună
Alege un plan
Obții 24 luni la prețul de 527,76 € (preț normal 1.559,76 €). Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu BugSink

BugSink este o platformă de urmărire a erorilor auto-găzduită care captează, grupează și afișează excepțiile aplicațiilor din serviciile tale în timp real. Construită cu Django și Python, oferă urmele stivei, contextul erorilor și deduplicarea de care echipele de dezvoltare au nevoie pentru a diagnostica și rezolva rapid problemele — fără a trimite informații sensibile de depanare către un serviciu terț.

Auto-găzduirea pe propriul tău VPS elimină prețurile bazate pe volumul de erori, elimină preocupările legate de rezidența datelor pentru industriile reglementate și îți permite să integrezi urmărirea erorilor direct cu infrastructura ta existentă. Această implementare asociază BugSink cu MySQL pentru stocarea durabilă a erorilor și creează automat un utilizator administrator la prima pornire.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale BugSink

Gruparea automată a erorilor

Deduplică și grupează excepțiile similare, astfel încât echipa ta să vadă o singură problemă acționabilă în loc de mii de alerte identice care inundă panoul de bord.

Urmăriri detaliate ale stivei

Capturează urmăriri complete ale stivei cu contextul sursei și starea variabilelor în momentul fiecărei erori, oferind dezvoltatorilor tot ce este necesar pentru a reproduce și a remedia erorile.

Suport SDK multilingv

Se integrează cu SDK-uri populare în multiple limbaje de programare și framework-uri, astfel încât să poți canaliza erorile din toate serviciile tale într-un singur loc.

Notificări în timp real

Alertele se declanșează în momentul în care sunt detectate noi tipuri de erori, permițând echipelor să răspundă înainte ca problemele să se agraveze și să afecteze mai mulți utilizatori.

Suveranitate completă a datelor

Toate datele de eroare, urmăririle stivei și contextul utilizatorului rămân pe VPS-ul tău, îndeplinind cerințele de conformitate și împiedicând informațiile sensibile să părăsească infrastructura ta.

De ce să rulezi BugSink pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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