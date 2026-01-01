BugSink este o platformă de urmărire a erorilor auto-găzduită care captează, grupează și afișează excepțiile aplicațiilor din serviciile tale în timp real. Construită cu Django și Python, oferă urmele stivei, contextul erorilor și deduplicarea de care echipele de dezvoltare au nevoie pentru a diagnostica și rezolva rapid problemele — fără a trimite informații sensibile de depanare către un serviciu terț.

Auto-găzduirea pe propriul tău VPS elimină prețurile bazate pe volumul de erori, elimină preocupările legate de rezidența datelor pentru industriile reglementate și îți permite să integrezi urmărirea erorilor direct cu infrastructura ta existentă. Această implementare asociază BugSink cu MySQL pentru stocarea durabilă a erorilor și creează automat un utilizator administrator la prima pornire.