Instalează BugSink cu un singur click.
Platformă de urmărire a erorilor găzduită pe propriul server pentru monitorizarea excepțiilor aplicațiilor, cu control complet asupra datelor sensibile de depanare.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu BugSink
BugSink este o platformă de urmărire a erorilor auto-găzduită care captează, grupează și afișează excepțiile aplicațiilor din serviciile tale în timp real. Construită cu Django și Python, oferă urmele stivei, contextul erorilor și deduplicarea de care echipele de dezvoltare au nevoie pentru a diagnostica și rezolva rapid problemele — fără a trimite informații sensibile de depanare către un serviciu terț.
Auto-găzduirea pe propriul tău VPS elimină prețurile bazate pe volumul de erori, elimină preocupările legate de rezidența datelor pentru industriile reglementate și îți permite să integrezi urmărirea erorilor direct cu infrastructura ta existentă. Această implementare asociază BugSink cu MySQL pentru stocarea durabilă a erorilor și creează automat un utilizator administrator la prima pornire.
Funcționalități cheie ale BugSink
Gruparea automată a erorilor
Deduplică și grupează excepțiile similare, astfel încât echipa ta să vadă o singură problemă acționabilă în loc de mii de alerte identice care inundă panoul de bord.
Urmăriri detaliate ale stivei
Capturează urmăriri complete ale stivei cu contextul sursei și starea variabilelor în momentul fiecărei erori, oferind dezvoltatorilor tot ce este necesar pentru a reproduce și a remedia erorile.
Suport SDK multilingv
Se integrează cu SDK-uri populare în multiple limbaje de programare și framework-uri, astfel încât să poți canaliza erorile din toate serviciile tale într-un singur loc.
Notificări în timp real
Alertele se declanșează în momentul în care sunt detectate noi tipuri de erori, permițând echipelor să răspundă înainte ca problemele să se agraveze și să afecteze mai mulți utilizatori.
Suveranitate completă a datelor
Toate datele de eroare, urmăririle stivei și contextul utilizatorului rămân pe VPS-ul tău, îndeplinind cerințele de conformitate și împiedicând informațiile sensibile să părăsească infrastructura ta.
De ce să rulezi BugSink pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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