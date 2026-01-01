Instalează SQLChat cu un singur click.
Client SQL bazat pe inteligență artificială și pe chat, care interoghează orice bază de date folosind limbaj natural în loc să scrii SQL.
Alege un plan VPS pentru SQLChat
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SQLChat
SQLChat este un client SQL bazat pe chat care se conectează la bazele tale de date existente și îți permite să le interoghezi folosind limbajul natural. În loc să scrii SQL manual, descrii ce vrei în engleză simplă, iar SQLChat traduce asta într-o interogare SQL, o execută și returnează rezultatele — totul într-o interfață conversațională. Citește automat schema bazei tale de date, astfel încât interogările generate să facă referire la numele reale ale tabelelor și coloanelor.
Auto-găzduirea SQLChat pe VPS-ul tău înseamnă că acreditările bazei de date și rezultatele interogărilor nu părăsesc niciodată propria ta infrastructură. Designul fără stare, cu un singur serviciu, îl face ușor și simplu de întreținut, în timp ce suportul pentru un endpoint AI personalizat îți permite să rutezi inferența prin orice model compatibil OpenAI.
Funcționalități cheie ale SQLChat
Interogări în limbaj natural
Descrie ce vrei în limbaj natural și SQLChat generează SQL-ul, îl execută și returnează rezultatele fără să fie nevoie să știi sintaxa exactă.
Suport multi-bază de date
Conectează-te la MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase și la alte baze de date dintr-o singură interfață, fără a schimba instrumentele.
AI conștientă de schemă
SQLChat îți citește automat schema bazei de date, permițând AI-ului să genereze interogări precise care fac referire la nume reale de tabele și coloane.
Endpoint AI personalizat
Îndreaptă SQLChat către orice punct final API compatibil cu OpenAI, inclusiv modele auto-găzduite prin Ollama, pentru a menține inferența AI pe propria ta infrastructură.
Implementare fără stare
În modul single-user, SQLChat nu stochează date pe partea de server — profilurile de conexiune se află în browser, menținând implementarea ușoară, fără dependență de bază de date.
De ce să rulezi SQLChat pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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