SQLChat este un client SQL bazat pe chat care se conectează la bazele tale de date existente și îți permite să le interoghezi folosind limbajul natural. În loc să scrii SQL manual, descrii ce vrei în engleză simplă, iar SQLChat traduce asta într-o interogare SQL, o execută și returnează rezultatele — totul într-o interfață conversațională. Citește automat schema bazei tale de date, astfel încât interogările generate să facă referire la numele reale ale tabelelor și coloanelor.

Auto-găzduirea SQLChat pe VPS-ul tău înseamnă că acreditările bazei de date și rezultatele interogărilor nu părăsesc niciodată propria ta infrastructură. Designul fără stare, cu un singur serviciu, îl face ușor și simplu de întreținut, în timp ce suportul pentru un endpoint AI personalizat îți permite să rutezi inferența prin orice model compatibil OpenAI.