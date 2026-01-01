Instalează Waline cu un singur click.
Sistem de comentarii open-source ușor, cu protecție împotriva spamului, moderare și suport pentru notificări complexe.
Alege un plan VPS pentru Waline
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Waline
Waline este un sistem de comentarii open-source, auto-găzduit, conceput pentru site-uri web statice, bloguri și site-uri de documentare. Oferă o experiență completă de comentarii, incluzând răspunsuri imbricate, reacții emoji, număr de vizitatori și statistici de vizualizare a articolelor, totul fără a se baza pe servicii terțe care îți urmăresc utilizatorii.
Auto-găzduirea Waline pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra datelor comentariilor, fluxurilor de lucru de moderare și setărilor de notificare. Această implementare utilizează SQLite pentru stocare locală fără configurare, deci nu există o bază de date separată de gestionat. Waline se integrează cu orice frontend printr-un widget JavaScript și suportă formatarea Markdown în comentarii, gata de utilizare.
Funcționalități cheie ale Waline
Protecție Spam
Integrarea Akismet încorporată și limitarea ratei per IP blochează comentariile spam fără a necesita o revizuire manuală a fiecărei trimiteri.
Notificări prin email
Alertele automate prin email notifică comentatorii despre răspunsuri și proprietarii de site-uri despre noi trimiteri, menținând conversațiile active fără monitorizare manuală.
Statistici vizitatori
Urmărește numărul de vizualizări ale paginilor și statisticile vizitatorilor unici per articol direct din widget-ul Waline, fără a fi necesar un serviciu de analiză suplimentar.
Tablou de bord moderare
Panoul de administrare bazat pe web îți permite să aprobi, să editezi și să ștergi comentarii și să gestionezi conturile comentatorilor dintr-o singură interfață.
Suport Markdown
Comentatorii pot formata răspunsurile folosind sintaxa Markdown și pot insera reacții emoji, făcând discuțiile mai bogate și mai ușor de citit.
De ce să rulezi Waline pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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