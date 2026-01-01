Waline este un sistem de comentarii open-source, auto-găzduit, conceput pentru site-uri web statice, bloguri și site-uri de documentare. Oferă o experiență completă de comentarii, incluzând răspunsuri imbricate, reacții emoji, număr de vizitatori și statistici de vizualizare a articolelor, totul fără a se baza pe servicii terțe care îți urmăresc utilizatorii.

Auto-găzduirea Waline pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra datelor comentariilor, fluxurilor de lucru de moderare și setărilor de notificare. Această implementare utilizează SQLite pentru stocare locală fără configurare, deci nu există o bază de date separată de gestionat. Waline se integrează cu orice frontend printr-un widget JavaScript și suportă formatarea Markdown în comentarii, gata de utilizare.