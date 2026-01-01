Wallabag este o aplicație read-it-later cu auto-găzduire care salvează articole web și elimină reclamele, navigarea și elementele inutile, prezentând doar textul și imaginile pentru o lectură curată, concentrată. Funcționează ca o alternativă privată la Pocket și Instapaper cu suport offline complet.

Auto-găzduirea Wallabag pe un VPS înseamnă că lista ta de lectură și arhiva de articole sunt stocate pe propria ta infrastructură, fără acces terț. Extensiile de browser pentru Chrome și Firefox fac salvarea articolelor cu un singur click, în timp ce aplicațiile mobile pentru iOS și Android permit citirea offline în mișcare. Importul din Pocket și Instapaper face migrarea simplă.