Implementează Wallabag cu un singur click.
Serviciu de citire ulterioară cu auto-găzduire care salvează și curăță articolele web pentru o lectură offline fără distrageri.
Alege un plan VPS pentru Wallabag
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Wallabag
Wallabag este o aplicație read-it-later cu auto-găzduire care salvează articole web și elimină reclamele, navigarea și elementele inutile, prezentând doar textul și imaginile pentru o lectură curată, concentrată. Funcționează ca o alternativă privată la Pocket și Instapaper cu suport offline complet.
Auto-găzduirea Wallabag pe un VPS înseamnă că lista ta de lectură și arhiva de articole sunt stocate pe propria ta infrastructură, fără acces terț. Extensiile de browser pentru Chrome și Firefox fac salvarea articolelor cu un singur click, în timp ce aplicațiile mobile pentru iOS și Android permit citirea offline în mișcare. Importul din Pocket și Instapaper face migrarea simplă.
Funcționalități cheie ale Wallabag
Lectură curată de articole
Wallabag extrage conținutul articolelor și elimină reclamele, navigația și elementele care distrag atenția pentru o experiență de lectură curată și concentrată.
Acces offline
Articolele salvate se sincronizează cu aplicațiile mobile pentru iOS și Android, permițând citirea fără o conexiune la internet.
Extensii browser
Salvează articole din Chrome și Firefox cu un singur click folosind extensia oficială de browser Wallabag.
Etichetare și căutare
Organizează articolele salvate cu etichete și găsește orice instantaneu folosind căutarea full-text în întreaga ta arhivă de lectură.
Importă de la Pocket
Migrează lista ta de lectură existentă din Pocket sau Instapaper în Wallabag fără a pierde niciun articol salvat.
De ce să rulezi Wallabag pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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