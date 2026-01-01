WPS Office este o suită office completă de productivitate care include Writer, Spreadsheets, Presentation și instrumente de editare PDF. Este livrat ca o aplicație desktop accesibilă prin browser prin streaming KasmVNC, oferindu-ți un mediu office complet de pe orice dispozitiv fără a instala software local.

Găzduirea proprie a WPS Office pe un VPS oferă un spațiu de lucru persistent, cu documentele tale întotdeauna disponibile la un URL securizat. WPS Office are o compatibilitate ridicată cu formatele Microsoft Office — DOCX, XLSX și PPTX — făcându-l o suită office practică pentru lucrul cu fișiere de la colegii care utilizează Microsoft Office.