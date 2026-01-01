Instalează WPS Office cu un singur click.
Suită office completă cu Writer, Spreadsheet și Presentation, accesibilă din orice browser prin VPS-ul tău.
Alege un plan VPS pentru WPS Office
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu WPS Office
WPS Office este o suită office completă de productivitate care include Writer, Spreadsheets, Presentation și instrumente de editare PDF. Este livrat ca o aplicație desktop accesibilă prin browser prin streaming KasmVNC, oferindu-ți un mediu office complet de pe orice dispozitiv fără a instala software local.
Găzduirea proprie a WPS Office pe un VPS oferă un spațiu de lucru persistent, cu documentele tale întotdeauna disponibile la un URL securizat. WPS Office are o compatibilitate ridicată cu formatele Microsoft Office — DOCX, XLSX și PPTX — făcându-l o suită office practică pentru lucrul cu fișiere de la colegii care utilizează Microsoft Office.
Funcționalități cheie ale WPS Office
Suită de birou deplină
Include Writer (procesor de text), Spreadsheets (compatibil cu Excel), Presentation (compatibil cu PowerPoint) și instrumente PDF într-un singur pachet.
Acces bazat pe browser
Accesează desktopul complet WPS Office din orice browser prin KasmVNC fără a instala software pe dispozitivul tău local.
Compatibil cu Microsoft Office
Deschide, editează și salvează fișiere DOCX, XLSX și PPTX cu fidelitate ridicată pentru a menține compatibilitatea cu utilizatorii Microsoft Office.
Editare PDF
Poți vizualiza, adnota și edita documente PDF direct în WPS Office, fără a le converti mai întâi într-un alt format.
Stocare persistentă de documente
Documentele și setările persistă între sesiuni pe VPS-ul tău, astfel încât spațiul tău de lucru este întotdeauna exact așa cum l-ai lăsat.
De ce să rulezi WPS Office pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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