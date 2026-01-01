ClickHouse este un sistem de gestionare a bazelor de date columnar open-source, construit special pentru procesarea analitică online — care rulează interogări de agregare pe miliarde de rânduri în milisecunde, fără cuburi pre-calculate sau vizualizări materializate. Dezvoltat inițial la Yandex și acum întreținut de ClickHouse Inc., acesta alimentează platforme de analiză, backend-uri de observabilitate și pipeline-uri de evenimente de produs la companii, de la startup-uri la Cloudflare, Uber și eBay.

Găzduirea proprie a ClickHouse pe VPS-ul tău oferă backend-urilor aplicațiilor, tablourilor de bord analitice și instrumentelor de observabilitate un strat de interogare de înaltă performanță pentru date de jurnal, metrici, evenimente de utilizator și sarcini de lucru de tip serii de timp. Interfața de utilizator Play încorporată oferă o interfață de interogare bazată pe browser, astfel încât analiștii să poată scrie SQL fără a instala un client desktop.