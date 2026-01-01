Instalează ClickHouse cu un singur click.
Bază de date OLAP columnar, cu sursă deschisă, proiectată pentru analize în timp real pe miliarde de rânduri, cu latență de interogare de ordinul milisecundelor.
Alege un plan VPS pentru ClickHouse
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ClickHouse
ClickHouse este un sistem de gestionare a bazelor de date columnar open-source, construit special pentru procesarea analitică online — care rulează interogări de agregare pe miliarde de rânduri în milisecunde, fără cuburi pre-calculate sau vizualizări materializate. Dezvoltat inițial la Yandex și acum întreținut de ClickHouse Inc., acesta alimentează platforme de analiză, backend-uri de observabilitate și pipeline-uri de evenimente de produs la companii, de la startup-uri la Cloudflare, Uber și eBay.
Găzduirea proprie a ClickHouse pe VPS-ul tău oferă backend-urilor aplicațiilor, tablourilor de bord analitice și instrumentelor de observabilitate un strat de interogare de înaltă performanță pentru date de jurnal, metrici, evenimente de utilizator și sarcini de lucru de tip serii de timp. Interfața de utilizator Play încorporată oferă o interfață de interogare bazată pe browser, astfel încât analiștii să poată scrie SQL fără a instala un client desktop.
Funcționalități cheie ale ClickHouse
Stocare pe coloane
Compresia pe coloană și structura discului oferă rapoarte de compresie de 10 până la 100x și interogări de agregare mult mai rapide decât bazele de date orientate pe rânduri.
Familia de motoare MergeTree
Motoarele de tabel specializate pentru serii de timp, date replicate, agregate de sumare și sarcini de lucru grafice optimizează stocarea și interogările în funcție de cazurile de utilizare.
Play UI încorporată
Rulează interogări SQL ad-hoc direct din browser la /play, cu evidențiere sintaxă, istoric al interogărilor și vizualizare a rezultatelor.
Vizualizări materializate
Tabelele pre-agregate menținute incremental îți permit să servești interogări de tablou de bord pentru miliarde de rânduri cu o latență sub-secundă.
Distribuit și replicat
Suport nativ pentru partiționare (sharding) între noduri și replicarea tabelelor pentru disponibilitate ridicată, fără servicii externe de coordonare.
De ce să rulezi ClickHouse pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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