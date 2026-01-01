Instalează Keila cu un singur click.
Platformă de newsletter și marketing prin email cu sursă deschisă, construită ca o alternativă auto-găzduită la Mailchimp, Brevo și Sendinblue.
Alege un plan VPS pentru Keila
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Keila
Keila este o platformă open-source de newsletter și marketing prin email care îți permite să îți dezvolți, segmentezi și să ajungi la lista de abonați fără a depinde de Mailchimp, Brevo sau alte servicii SaaS comerciale. Construită în Elixir și Phoenix pentru o capacitate de livrare ridicată și un debit concurent, aceasta oferă un editor curat drag-and-drop, campanii automate, testare A/B, segmentare a abonaților și fluxuri de confirmare double opt-in — toate susținute de propriul tău furnizor SMTP, astfel încât să menții controlul deplin asupra reputației de trimitere și a datelor de contact.
Auto-găzduirea Keila pe VPS-ul tău oferă newsletterelor, editorilor independenți și afacerilor mici abonați nelimitați și trimiteri nelimitate, fără prețuri per contact care devin costisitoare după câteva mii de cititori. Conectează orice furnizor SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, propriul tău postfix — și deții fiecare relație cu abonații.
Funcționalități cheie ale Keila
Editor drag-and-drop
Editorul vizual de newsletter cu blocuri reutilizabile, încărcare de imagini și previzualizare în timp real face ca proiectarea campaniilor să fie accesibilă pentru non-dezvoltatori.
Segmentarea abonaților
Definește segmente pe baza etichetelor de abonament, a câmpurilor personalizate sau a modelelor de activitate, apoi trimite campanii direcționate către segmente specifice de public.
Confirmare înscriere dublă
Fluxul de confirmare integrat impune confirmarea dublă în mod implicit, protejând reputația expeditorului și asigurând conformitatea cu CAN-SPAM și GDPR.
Adu propriul tău SMTP
Conectează orice furnizor SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES sau propriul tău postfix — și deține controlul asupra livrabilității și reputației expeditorului.
Analize de deschidere și clicuri
Urmărirea deschiderilor și a clicurilor pe campanie, împreună cu ratele de dezabonare și raportarea respingerilor, ajută la rafinarea liniilor de subiect și a conținutului în timp.
API și webhooks
Integrarea completă cu API-ul REST și webhook-urile îți permite să sincronizezi automat abonații din CRM-uri externe, eCommerce sau formulare de înregistrare.
De ce să rulezi Keila pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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