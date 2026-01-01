Instalează ESPHome cu un singur click.
Sistem de gestionare a firmware-ului bazat pe YAML pentru microcontrolerele ESP8266 și ESP32, cu un panou de bord web și actualizări wireless.
Alege un plan VPS pentru ESPHome
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ESPHome
ESPHome este un sistem open-source care transformă microcontrolerele ESP8266 și ESP32 în dispozitive smart home folosind fișiere de configurare YAML simple. Nu este necesară programarea în C++ — definește senzori, comutatoare și afișaje în YAML, iar ESPHome compilează și flashează automat firmware optimizat. Se integrează nativ cu Home Assistant și suportă MQTT pentru compatibilitate cu orice platformă de automatizare.
Rularea ESPHome pe un VPS oferă gestionarea dispozitivelor permanentă și compilare firmware la distanță accesibilă de oriunde. Configurațiile dispozitivelor tale sunt stocate centralizat și salvate, iar actualizările over-the-air pot fi declanșate fără a fi în rețeaua locală unde se află dispozitivele fizice.
Funcționalități cheie ale ESPHome
Configurare YAML
Definește comportamentul dispozitivului ESP în fișiere YAML simple, cu validare automată — nu este necesară cunoașterea C++ sau configurarea unui IDE.
Actualizări Over-the-Air
Trimite actualizări de firmware fără fir către toate dispozitivele tale ESP, fără acces fizic, ceea ce face ca implementările mari să fie ușor de întreținut.
Integrare Home Assistant
Integrarea nativă API cu Home Assistant permite descoperirea instantanee a dispozitivelor și controlul local cu latență zero fără dependență de cloud.
500+ Componente
Suportul pentru sute de senzori, display-uri, controlere LED și actuatoare înseamnă că aproape orice hardware poate fi integrat imediat.
Jurnalizare în timp real
Transmite în flux jurnalele live ale dispozitivelor direct în panoul de bord web pentru depanare rapidă și monitorizarea citirilor senzorilor în timpul dezvoltării.
De ce să rulezi ESPHome pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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