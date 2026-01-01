Implementează Inngest cu un singur click.
Platformă de orchestrare a fluxurilor de lucru pentru rularea funcțiilor de fundal fiabile, a sarcinilor programate și a fluxurilor de lucru AI.
Alege un plan VPS pentru Inngest
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Inngest
Inngest este un motor de orchestrare a fluxurilor de lucru open-source care îți permite să scrii funcții de fundal fiabile, fluxuri de lucru bazate pe evenimente și sarcini programate direct în codul aplicației tale. Gestionează automat reîncercările, concurența, limitarea și logica funcțiilor pas cu pas, menținând codul aplicației tale concentrat pe logica de afaceri, mai degrabă decât pe preocupările legate de infrastructură.
Găzduirea Inngest pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra execuției, datelor și configurării. Vine cu persistență SQLite încorporată și o coadă în memorie, gata de utilizare, astfel încât poți rula platforma completă fără a avea nevoie de servicii externe de baze de date sau de brokeri de mesaje.
Funcționalități cheie ale Inngest
Sarcini de fundal de încredere
Rulează sarcini în fundal cu reîncercări automate, retragere exponențială și gestionarea erorilor integrată — nu este necesară infrastructură suplimentară.
Fluxuri de lucru Step Function
Creează fluxuri de lucru în mai mulți pași, unde fiecare pas este reîncercat individual și stocat în cache, făcând orchestrarea complexă rezistentă la erori tranzitorii.
Execuție bazată pe evenimente
Declanșează funcții din evenimente ale aplicației cu o cheie de eveniment simplă, permițând arhitecturi reactive, decuplate între servicii.
Suport pentru fluxul de lucru AI
Orchestrează pipeline-uri AI de lungă durată cu suport încorporat pentru limite de concurență, limitare a ratei și checkpointing la nivel de pas.
Server de dezvoltare încorporat
Dezvoltă și testează fluxuri de lucru local cu o interfață de utilizator completă care arată istoricul evenimentelor, execuțiile funcțiilor și urmăririle pașilor în timp real.
De ce să rulezi Inngest pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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