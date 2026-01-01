Instalează Tdarr cu un singur click.
Automatizare de transcodare media distribuită care utilizează FFmpeg și HandBrake pentru a re-codifica și a verifica starea de sănătate a întregii tale biblioteci.
Alege un plan VPS pentru Tdarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Tdarr
Tdarr este un sistem de transcodare media distribuit, open-source, conceput pentru a automatiza conversia, compresia și verificarea integrității bibliotecilor video și audio la scară largă. Acesta coordonează un server central cu unul sau mai multe noduri worker, fiecare rulând sarcini FFmpeg sau HandBrake în paralel, astfel încât bibliotecile mari sunt procesate eficient fără intervenție manuală.
Găzduirea Tdarr pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra profilelor de codare, a fluxurilor de pluginuri și a setărilor de accelerare hardware. Deoarece transcodarea are loc pe infrastructura ta, nu există taxe de procesare în cloud, limite de dimensiune a fișierelor și nicio dependență de servicii terțe — media ta rămâne privată, iar puterea de calcul se scalează odată cu VPS-ul tău.
Funcționalități cheie ale Tdarr
Procese de nod distribuite
Lansează mai multe noduri worker care se conectează la un server central, distribuind sarcinile de transcodare pe resursele CPU și GPU disponibile pentru o procesare mai rapidă a bibliotecii.
Plugin sistem de flux
Înlănțuiește pluginuri comunitare sau personalizate pentru a construi fluxuri de lucru condiționale — filtrează după codec, container, rezoluție sau bitrate și aplică automat profile de codare diferite.
Suport FFmpeg și HandBrake
Comută între FFmpeg și HandBrake per sarcină, oferind acces la gama completă de codecuri și presetări de codificare pe care fiecare instrument le suportă, fără configurare suplimentară.
Verificarea stării de sănătate a bibliotecii
Scanează automat fișierele pentru a detecta corupția, metadatele incorecte sau fluxurile lipsă și marchează sau re-codifică fișierele problematice înainte ca acestea să cauzeze probleme de redare.
Panou de bord cu statistici în timp real
Monitorizează progresul transcodării, economiile de spațiu, adâncimea cozii și starea lucrătorilor dintr-o singură interfață web, fără a fi nevoie de instrumente externe de monitorizare.
De ce să rulezi Tdarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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