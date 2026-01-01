Tdarr este un sistem de transcodare media distribuit, open-source, conceput pentru a automatiza conversia, compresia și verificarea integrității bibliotecilor video și audio la scară largă. Acesta coordonează un server central cu unul sau mai multe noduri worker, fiecare rulând sarcini FFmpeg sau HandBrake în paralel, astfel încât bibliotecile mari sunt procesate eficient fără intervenție manuală.

Găzduirea Tdarr pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra profilelor de codare, a fluxurilor de pluginuri și a setărilor de accelerare hardware. Deoarece transcodarea are loc pe infrastructura ta, nu există taxe de procesare în cloud, limite de dimensiune a fișierelor și nicio dependență de servicii terțe — media ta rămâne privată, iar puterea de calcul se scalează odată cu VPS-ul tău.