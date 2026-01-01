Implementează Mobilizon cu o instalare dintr-un singur click.
Organizator de evenimente open-source federat pentru comunități și mișcări care au nevoie de întâlniri fără supraveghere.
Alege un plan VPS pentru Mobilizon
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Mobilizon
Mobilizon este o platformă gratuită, federată, de organizare a evenimentelor, construită de Framasoft și acum administrată de organizația non-profit Kaihuri. Aceasta înlocuiește Facebook Events și Meetup cu o rețea de instanțe independente care se interconectează prin protocolul ActivityPub, oferind organizatorilor, activiștilor și comunităților un loc unde să publice evenimente și grupuri fără a supune participanții la urmărirea reclamelor, colectarea datelor sau fluxuri algoritmice.
Găzduirea proprie a Mobilizon pe propriul tău VPS înseamnă că tu controlezi cine se alătură instanței tale, ce reguli de moderare se aplică și cât timp sunt reținute datele evenimentelor. Comunitatea ta își păstrează calendarul și lista de membri chiar dacă o singură instanță — sau o întreagă platformă comercială — dispare, deoarece federația face rețeaua rezistentă prin design.
Funcționalități cheie ale Mobilizon
Federație ActivityPub
Conectează-te cu Mastodon, PeerTube și cu fiecare altă instanță Mobilizon, astfel încât participanții să urmărească evenimente și grupuri în fediverse dintr-un singur cont.
Grupuri și discuții
Rulează grupuri persistente cu postări, resurse și fire de discuție partajate, astfel încât organizarea să continue între evenimente, nu doar în ziua respectivă.
Confidențialitate în mod implicit
Fără trackere de la terți, fără publicitate și fără a fi necesar un email pentru evenimente publice — participanții pot confirma prezența anonim sau cu o identitate federată.
Profiluri cu identități multiple
Menține identități separate pentru activism, muncă și hobby-uri sub un singur cont, astfel încât viața personală să rămână separată de organizarea publică.
Hărți și geolocalizare
Căutarea de locații și hărțile de evenimente bazate pe OpenStreetMap ajută comunitățile locale să găsească evenimente din apropiere fără a trimite date către furnizori comerciali de hărți.
Moderare autogestionată
Setează reguli la nivel de instanță, aprobă conturi noi și blochează servere ostile — fiecare decizie de moderare rămâne pe VPS-ul tău, în loc de o platformă centrală.
De ce să rulezi Mobilizon pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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