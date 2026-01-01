Mobilizon este o platformă gratuită, federată, de organizare a evenimentelor, construită de Framasoft și acum administrată de organizația non-profit Kaihuri. Aceasta înlocuiește Facebook Events și Meetup cu o rețea de instanțe independente care se interconectează prin protocolul ActivityPub, oferind organizatorilor, activiștilor și comunităților un loc unde să publice evenimente și grupuri fără a supune participanții la urmărirea reclamelor, colectarea datelor sau fluxuri algoritmice.

Găzduirea proprie a Mobilizon pe propriul tău VPS înseamnă că tu controlezi cine se alătură instanței tale, ce reguli de moderare se aplică și cât timp sunt reținute datele evenimentelor. Comunitatea ta își păstrează calendarul și lista de membri chiar dacă o singură instanță — sau o întreagă platformă comercială — dispare, deoarece federația face rețeaua rezistentă prin design.