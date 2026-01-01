Implementează Open Archiver printr-o instalare cu un singur click.
Arhivare email conformă, cu sursă deschisă, pentru Gmail, Microsoft 365, IMAP și importuri PST cu căutare full-text.
Alege un plan VPS pentru Open Archiver
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Open Archiver
Open Archiver este o platformă de arhivare email auto-găzduită, conformă cu reglementările, care ingerează mesaje de la Gmail, Microsoft 365, servere IMAP generice și fișiere PST sau MBOX în vrac într-o arhivă locală rezistentă la manipulare. Emailurile sunt stocate în formatul standard .eml, deduplicate, criptate în repaus și indexate de Meilisearch, cu Apache Tika analizând atașamentele, astfel încât fiecare cuvânt din interiorul fișierelor PDF, documentelor Word și foilor de calcul devine căutabil instantaneu.
Auto-găzduirea Open Archiver păstrează fiecare mesaj, atașament și jurnal de acces pe propria ta infrastructură, îndeplinind în același timp cerințele de reținere, blocare legală și audit de care depind industriile reglementate. Hash-urile fișierelor detectează modificările, politicile de reținere automatizează gestionarea ciclului de viață, iar o pistă de audit imutabilă înregistrează fiecare acces.
Funcționalități cheie ale Open Archiver
Ingestie universală de email
Conectează-te la Gmail, Microsoft 365, căsuțe poștale IMAP generice, arhive PST, fișiere MBOX sau exporturi .eml arhivate pentru migrări unice și sincronizare continuă în timp real.
Caută în atașamente
Meilisearch indexează fiecare corp de email în timp ce Apache Tika extrage text din PDF, DOCX, XLSX și alte atașamente, astfel încât căutările să ajungă în interiorul documentelor.
Stocare anti-manipulare
Fiecare e-mail și atașament arhivat este hașat la ingestie, criptat în repaus și verificat cu un raport de integritate, astfel încât orice modificare este detectată imediat.
Reținere și jurnal de audit
Politici granulare de retenție automatizează gestionarea ciclului de viață, în timp ce un jurnal de audit imuabil înregistrează cine a accesat ce mesaje și când, pentru raportarea conformității.
Stocare plugabilă
Stochează emailurile arhivate pe sistemul de fișiere VPS local sau pe orice backend de stocare de obiecte compatibil S3, cum ar fi AWS S3 sau MinIO, fără a schimba implementarea.
Reconstrucția firului
Descoperirea conversației grupează răspunsurile și redirecționările în fire complete de discuții, astfel încât investigatorii să poată examina contextul complet al oricărui mesaj într-o singură vizualizare.
De ce să rulezi Open Archiver pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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