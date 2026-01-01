Instalează Vince Analytics dintr-un singur click.
Platformă de analiză web prietenoasă cu confidențialitatea, auto-găzduită, care este un înlocuitor direct pentru Google Analytics.
Alege un plan VPS pentru Vince Analytics
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Vince Analytics
Vince Analytics este un server de analiză web ușor, auto-găzduit, construit pentru persoane fizice și echipe mici care doresc control total asupra datelor vizitatorilor lor. Nu necesită o bază de date externă, este livrat ca un singur fișier binar și stochează totul local — ceea ce îl face ușor de operat pe orice VPS fără o configurare complexă.
Vince este compatibil cu scripturile de urmărire Plausible Analytics, astfel încât poți migra site-urile existente fără a-ți schimba codul frontend. Acesta urmărește vizualizările de pagină, vizitatorii unici, refererii și evenimentele personalizate, rămânând în același timp pe deplin conform cu GDPR, CCPA și PECR — nu sunt necesare cookie-uri.
Funcționalități cheie ale Vince Analytics
Fără cookie-uri
Vince urmărește vizitatorii fără cookie-uri sau identificatori personali, menținând site-ul tău pe deplin conform cu GDPR, CCPA și PECR din start.
Scripturi compatibile Plausible
Integrează același script de urmărire folosit pentru Plausible Analytics și direcționează-l către instanța ta Vince — nu sunt necesare modificări de frontend la migrare.
Zero dependențe externe
Întreaga platformă este livrată ca un singur binar cu o bază de date încorporată, așa că nu este nimic suplimentar de instalat, configurat sau de întreținut pe lângă ea.
Site-uri și evenimente nelimitate
Adaugă câte site-uri web îți permit resursele VPS și colectează câte evenimente ai nevoie — nu există limite artificiale bazate pe plan.
Panouri de bord publice și partajate
Partajează public tablourile de bord de analiză sau prin linkuri unice protejate cu parolă, oferind părților interesate acces fără a-ți expune contul de administrator.
De ce să rulezi Vince Analytics pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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