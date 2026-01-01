Vince Analytics este un server de analiză web ușor, auto-găzduit, construit pentru persoane fizice și echipe mici care doresc control total asupra datelor vizitatorilor lor. Nu necesită o bază de date externă, este livrat ca un singur fișier binar și stochează totul local — ceea ce îl face ușor de operat pe orice VPS fără o configurare complexă.

Vince este compatibil cu scripturile de urmărire Plausible Analytics, astfel încât poți migra site-urile existente fără a-ți schimba codul frontend. Acesta urmărește vizualizările de pagină, vizitatorii unici, refererii și evenimentele personalizate, rămânând în același timp pe deplin conform cu GDPR, CCPA și PECR — nu sunt necesare cookie-uri.