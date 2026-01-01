Implementează ONLYOFFICE Docs printr-o instalare cu un singur click.
Suită office online auto-găzduită, cu editare colaborativă în timp real a fișierelor Word, Excel și PowerPoint în browserul tău.
Alege un plan VPS pentru ONLYOFFICE Docs
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) este o suită office online open-source care aduce editarea colaborativă bazată pe browser a formatelor DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF și a altor formate pe propriul tău server. Oferă compatibilitate perfectă cu formatul Microsoft Office, făcându-l un înlocuitor perfect pentru instrumentele office cloud fără a-ți expune documentele serviciilor terțe.
Auto-găzduirea ONLYOFFICE Docs pune confidențialitatea documentelor pe primul loc — fișierele nu părăsesc niciodată infrastructura ta. Se integrează cu Nextcloud, ownCloud, Seafile și zeci de alte platforme prin conectori oficiali, și utilizează securitatea token-ului JWT pentru a proteja accesul API. Ediția Comunității suportă până la 20 de conexiuni de editare simultane fără costuri.
Funcționalități cheie ale ONLYOFFICE Docs
Colaborare în timp real
Mai mulți utilizatori pot edita în colaborare documente, foi de calcul și prezentări simultan, cu urmărirea în timp real a cursorului, comentarii și urmărirea modificărilor.
Compatibilitate MS Office
Deschide, editează și salvează fișiere DOCX, XLSX și PPTX cu fidelitate înaltă — fără artefacte de conversie a formatului sau modificări de aspect.
Suport formate multiple
Suportă DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF și multe altele în editorii de documente, foi de calcul și prezentări.
Securitate JWT API
Validarea JSON Web Token securizează fiecare cerere API, asigurând că doar integrările și utilizatorii autorizați pot accesa serverul de documente.
Integrare Nextcloud și Seafile
Conectorii oficiali pentru Nextcloud, ownCloud, Seafile și peste 40 de alte platforme transformă ONLYOFFICE Docs într-un backend de editare colaborativă plug-and-play.
Editor PDF și formulare
Editează PDF-uri și creează formulare PDF completabile direct în browser, fără software sau plugin-uri suplimentare.
De ce să rulezi ONLYOFFICE Docs pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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