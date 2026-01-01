Implementează StarRocks cu instalare printr-un singur click.
Bază de date analitică de înaltă performanță, concepută pentru interogări în mai puțin de o secundă pe volume de date de ordinul petabyte-ilor.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu StarRocks
StarRocks este un depozit de date analitic de nouă generație care oferă răspunsuri la interogări în sub-secunde printr-o arhitectură de procesare masiv paralelă (MPP) și un motor de execuție complet vectorizat. Conceput pentru analize în timp real, analize multi-dimensionale și sarcini de lucru extrem de concurente, gestionează seturi de date de la gigabytes la petabytes fără a sacrifica viteza interogărilor. Vizualizările materializate inteligente se actualizează automat la ingestia datelor și sunt selectate transparent la momentul interogării, în timp ce un optimizator bazat pe costuri, complet personalizat, asigură planuri de execuție eficiente pentru join-uri și agregări complexe.
Compatibil cu protocolul MySQL, StarRocks se conectează nativ la instrumente BI precum Apache Superset, Grafana și Tableau fără drivere suplimentare. Suportă interogarea directă a lacurilor de date externe, inclusiv Apache Hive, Iceberg, Delta Lake și Hudi, și se integrează cu Kafka, Flink și Spark pentru ingestia de streaming — totul dintr-o singură instanță auto-găzduită pe care o controlezi pe deplin.
Funcționalități cheie ale StarRocks
Interogări sub o secundă
Motorul de execuție vectorizat și optimizatorul inteligent bazat pe costuri oferă analize în fracțiuni de secundă pe seturi masive de date, fără pre-agregare sau cubare de date.
Ingestie în timp real
Modelul cheii primare suportă operațiuni de upsert și interogări punctuale cu un debit ridicat, permițând ingestia simultană de date și execuția de interogări la scară.
Interogări Lac de date
Poți interoga tabelele Apache Hive, Iceberg, Delta Lake și Hudi direct folosind cataloage externe — nu sunt necesare migrarea datelor sau pipeline-uri ETL.
MySQL compatibil
Conectează orice client MySQL, instrument BI sau pipeline de date direct la StarRocks, folosind protocolul standard MySQL, fără drivere suplimentare.
Vizualizări materializate
Vizualizările materializate inteligente se actualizează automat la modificările datelor și sunt reutilizate transparent la momentul interogării pentru a accelera tablourile de bord și rapoartele.
De ce să rulezi StarRocks pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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