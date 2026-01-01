StarRocks este un depozit de date analitic de nouă generație care oferă răspunsuri la interogări în sub-secunde printr-o arhitectură de procesare masiv paralelă (MPP) și un motor de execuție complet vectorizat. Conceput pentru analize în timp real, analize multi-dimensionale și sarcini de lucru extrem de concurente, gestionează seturi de date de la gigabytes la petabytes fără a sacrifica viteza interogărilor. Vizualizările materializate inteligente se actualizează automat la ingestia datelor și sunt selectate transparent la momentul interogării, în timp ce un optimizator bazat pe costuri, complet personalizat, asigură planuri de execuție eficiente pentru join-uri și agregări complexe.

Compatibil cu protocolul MySQL, StarRocks se conectează nativ la instrumente BI precum Apache Superset, Grafana și Tableau fără drivere suplimentare. Suportă interogarea directă a lacurilor de date externe, inclusiv Apache Hive, Iceberg, Delta Lake și Hudi, și se integrează cu Kafka, Flink și Spark pentru ingestia de streaming — totul dintr-o singură instanță auto-găzduită pe care o controlezi pe deplin.