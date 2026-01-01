Homer este un panou de bord ușor, open-source, care transformă colecția ta de servicii auto-găzduite într-o pagină de pornire curată, organizată. Configurat în întregime printr-un singur fișier YAML, nu necesită nicio bază de date și niciun backend — doar câteva rânduri pentru a construi un portal lustruit pentru fiecare aplicație de pe serverul tău. Modificările aduse fișierului de configurare intră în vigoare imediat la reîmprospătarea paginii, astfel încât menținerea panoului tău de bord este fără efort.

Auto-găzduirea Homer pe propriul tău VPS înseamnă că panoul tău de bord rămâne privat, se încarcă instantaneu din fișiere statice și poate fi personalizat fără limite. Cu suport PWA, se instalează pe dispozitive mobile ca o aplicație nativă, oferindu-ți ție și echipei tale acces rapid la toate serviciile tale de oriunde.