Implementează Homer cu instalare cu un singur click.
Un panou de bord static extrem de simplu pentru organizarea tuturor serviciilor tale auto-găzduite într-o singură pagină de pornire frumoasă.
Alege un plan VPS pentru Homer
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Homer
Homer este un panou de bord ușor, open-source, care transformă colecția ta de servicii auto-găzduite într-o pagină de pornire curată, organizată. Configurat în întregime printr-un singur fișier YAML, nu necesită nicio bază de date și niciun backend — doar câteva rânduri pentru a construi un portal lustruit pentru fiecare aplicație de pe serverul tău. Modificările aduse fișierului de configurare intră în vigoare imediat la reîmprospătarea paginii, astfel încât menținerea panoului tău de bord este fără efort.
Auto-găzduirea Homer pe propriul tău VPS înseamnă că panoul tău de bord rămâne privat, se încarcă instantaneu din fișiere statice și poate fi personalizat fără limite. Cu suport PWA, se instalează pe dispozitive mobile ca o aplicație nativă, oferindu-ți ție și echipei tale acces rapid la toate serviciile tale de oriunde.
Funcționalități cheie ale Homer
Configurare YAML
Definește-ți întregul panou de bord într-un singur fișier config.yml — fără bază de date, fără backend și fără a fi necesare reporniri pentru a vedea modificările.
Carduri de servicii inteligente
Afișează indicatori de stare în timp real pentru serviciile tale, arătând dintr-o privire dacă sunt accesibile direct din panoul de bord.
Căutare aproximativă
Găsește rapid orice serviciu sau link cu căutare fuzzy integrată și comenzi rapide de la tastatură pentru o navigare rapidă, bazată pe tastatură.
Asistență PWA
Instalează Homer ca o Aplicație Web Progresivă pe orice dispozitiv pentru acces instantaneu, fără marcaje, la serviciile tale auto-găzduite.
Personalizare temă
Alege din teme ale comunității precum Catppuccin și Dracula, sau scrie-ți propriile suprascrieri CSS pentru a se potrivi oricărui stil.
De ce să rulezi Homer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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