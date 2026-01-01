Implementează COPS cu un singur click.
Server PHP OPDS și HTML ușor pentru biblioteca ta de cărți electronice Calibre, optimizat pentru găzduire partajată și configurații cu resurse reduse.
Alege un plan VPS pentru COPS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu COPS
COPS (Calibre OPDS PHP Server) este o alternativă rapidă, doar pentru citire, la serverul de conținut Calibre încorporat. Acesta expune o bibliotecă Calibre existentă — fișierul standard
metadata.db — printr-o interfață HTML simplă pentru browsere și un flux OPDS pentru cititoare de cărți electronice precum Moon+ Reader, KyBook, Aldiko și Marvin. Deoarece rulează pe PHP simplu, fără propria bază de date, rămâne responsiv pe hardware modest și pornește în câteva secunde.
Găzduirea COPS pe un VPS oferă cititoarelor mobile de cărți electronice un punct final rapid pentru catalog, fără a menține o instanță desktop Calibre în funcțiune, și se potrivește natural cu Calibre-Web pentru utilizatorii care doresc un catalog public doar pentru citire, separat de interfața lor completă de gestionare.
Funcționalități cheie ale COPS
Flux OPDS nativ
Catalog OPDS 1,1 încorporat, astfel încât aplicațiile mobile de lectură să poată naviga, căuta și descărca imediat din biblioteca ta Calibre.
Citește Calibre metadata.db
Indică direct aceeași bază de date SQLite pe care o folosește Calibre — fără import, fără bibliotecă duplicată, fără pas de sincronizare.
Amprentă ușoară
PHP pur, fără o bază de date externă, astfel încât rămâne rapid pe abonamente VPS mici și gestionează biblioteci cu mii de titluri.
Cititor în browser
Citește fișiere EPUB direct în browser prin Monocle, astfel încât utilizatorii să poată previzualiza cărți fără a le descărca mai întâi.
Teme personalizate și configurare
Ajustabil per-instanță prin
local.php — alege o temă, setează dimensiunea paginii, restricționează accesul sau expune mai multe baze de date simultan.
De ce să rulezi COPS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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