COPS (Calibre OPDS PHP Server) este o alternativă rapidă, doar pentru citire, la serverul de conținut Calibre încorporat. Acesta expune o bibliotecă Calibre existentă — fișierul standard metadata.db — printr-o interfață HTML simplă pentru browsere și un flux OPDS pentru cititoare de cărți electronice precum Moon+ Reader, KyBook, Aldiko și Marvin. Deoarece rulează pe PHP simplu, fără propria bază de date, rămâne responsiv pe hardware modest și pornește în câteva secunde.

Găzduirea COPS pe un VPS oferă cititoarelor mobile de cărți electronice un punct final rapid pentru catalog, fără a menține o instanță desktop Calibre în funcțiune, și se potrivește natural cu Calibre-Web pentru utilizatorii care doresc un catalog public doar pentru citire, separat de interfața lor completă de gestionare.