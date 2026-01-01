Implementează Inkscape cu instalare printr-un singur click.
Editor de grafică vectorială gratuit și open-source, accesibil din orice browser printr-un mediu desktop găzduit în cloud.
Alege un plan VPS pentru Inkscape
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Inkscape
Inkscape este cel mai important editor de grafică vectorială open-source pentru crearea de logo-uri, pictograme, ilustrații și diagrame tehnice în format SVG. Acest șablon rulează aplicația desktop completă Inkscape prin KasmVNC, făcând-o accesibilă din orice browser modern fără a instala nimic local.
Găzduirea Inkscape pe un VPS îți oferă un spațiu de lucru de design persistent care te urmează pe toate dispozitivele. Extensiile, paletele, șabloanele și fișierele tale de proiect personalizate sunt întotdeauna disponibile, iar mediul este securizat prin HTTPS cu autentificare prin parolă — nu este necesar VPN sau sincronizare desktop.
Funcționalități cheie ale Inkscape
Desktop accesibil din browser
Aplicația completă Inkscape rulează în browserul tău prin KasmVNC, oferindu-ți acces la spațiul tău de lucru pentru design de pe orice dispozitiv.
Editare SVG-nativă
Inkscape funcționează direct cu geometria SVG, astfel încât grafica se scalează la orice rezoluție fără pierderi de calitate — ideal pentru web și tipar.
Editare avansată de noduri
Instrumentele precise de manipulare a curbelor Bezier și a nodurilor îți oferă control complet asupra căilor pentru ilustrații detaliate și lucrări cu pictograme.
Extensii și scriptare
Sute de extensii încorporate și ale comunității permit automatizarea, efectele personalizate și integrările de flux de lucru direct în Inkscape.
Workspace Persistent
Fișierele de proiect, fonturile, paletele și preferințele persistă între sesiuni într-un volum Docker denumit, supraviețuind repornirilor și actualizărilor containerelor.
De ce să rulezi Inkscape pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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