FeedCraft este un middleware RSS open-source care se interpune între orice flux sursă și cititorul tău, transformând fiecare articol prin pași de procesare configurabili numiți Crafts. Poate extrage textul integral al articolelor din fluxuri trunchiate, traduce titluri și corpuri de text printr-un LLM compatibil cu OpenAI, genera rezumate și introduceri AI, filtra postările promoționale cu reguli de limbaj natural și chiar transforma pagini HTML, API-uri JSON sau rezultate de căutare în fluxuri RSS complet noi.

Găzduirea FeedCraft pe propriul tău VPS păstrează fiecare articol și fiecare prompt LLM pe infrastructura pe care o controlezi, elimină limitele de rată și timpii morți care afectează instanțele publice partajate și îți permite să direcționezi procesarea AI către oricare furnizor — OpenAI, Gemini, un model Ollama local sau orice endpoint compatibil cu OpenAI — care se potrivește cel mai bine bugetului și acoperirii lingvistice tale.