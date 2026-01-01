Implementează FeedCraft cu instalare printr-un singur click.
Middleware RSS auto-găzduit care utilizează AI pentru a traduce, a rezuma, a filtra și a curăța orice flux înainte de a ajunge la cititorul tău.
Alege un plan VPS pentru FeedCraft
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FeedCraft
FeedCraft este un middleware RSS open-source care se interpune între orice flux sursă și cititorul tău, transformând fiecare articol prin pași de procesare configurabili numiți Crafts. Poate extrage textul integral al articolelor din fluxuri trunchiate, traduce titluri și corpuri de text printr-un LLM compatibil cu OpenAI, genera rezumate și introduceri AI, filtra postările promoționale cu reguli de limbaj natural și chiar transforma pagini HTML, API-uri JSON sau rezultate de căutare în fluxuri RSS complet noi.
Găzduirea FeedCraft pe propriul tău VPS păstrează fiecare articol și fiecare prompt LLM pe infrastructura pe care o controlezi, elimină limitele de rată și timpii morți care afectează instanțele publice partajate și îți permite să direcționezi procesarea AI către oricare furnizor — OpenAI, Gemini, un model Ollama local sau orice endpoint compatibil cu OpenAI — care se potrivește cel mai bine bugetului și acoperirii lingvistice tale.
Funcționalități cheie ale FeedCraft
Traducere și rezumate AI
Traduceți titlurile și conținutul articolelor în orice limbă țintă și adăugați rezumate generate de AI printr-un LLM compatibil cu OpenAI, cu prompturi personalizate per Craft.
Extracție text integral
Înlocuiește extrasele RSS trunchiate cu conținutul complet al articolului, inclusiv un mod fulltext-plus redat în browser pentru site-urile care hidratează textul prin JavaScript.
HTML/JSON/căutare în RSS
Generatoarele vizuale încorporate transformă pagini web arbitrare, răspunsuri API JSON (cu import curl) și rezultate ale motoarelor de căutare în feed-uri RSS stabile.
Portabil și moduri de andocare
Prefixează orice adresă URL de flux pentru procesare unică, sau definește Rețete denumite în interfața de administrare pentru a fixa adrese URL de flux transformate permanent la care cititorul tău se abonează.
AtomCraft și FlowCraft
Compune operațiuni atomice (proxy, limitare, traducere, rezumare, înfrumusețare, ignorare-advertorial) în fluxuri de lucru reutilizabile adaptate fiecărui flux sursă.
Middleware independent de cititor
Funcționează cu FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux sau orice cititor care consumă RSS standard, fără a necesita un plugin sau integrare de cont.
De ce să rulezi FeedCraft pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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