Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Alege un plan VPS pentru Planka
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Planka
Planka este o aplicație gratuită, open-source, de tip Kanban board, construită pentru grupuri de lucru care au nevoie de o alternativă simplă, auto-găzduită la Trello. Cu actualizări în timp real, gestionare a cardurilor prin drag-and-drop și o interfață curată, Planka ajută echipele să organizeze proiecte, să urmărească sarcini și să colaboreze fără a se baza pe platforme SaaS proprietare sau a plăti taxe de abonament per utilizator.
Auto-găzduirea Planka pe propriul tău VPS menține toate datele proiectului, atașamentele și comunicările echipei sub controlul tău. Această implementare include PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a datelor și integrarea Traefik pentru acces HTTPS securizat. Un cont de administrator este creat automat la prima lansare cu acreditările pe care le configurezi în timpul implementării.
Funcționalități cheie ale Planka
Tablouri Kanban în timp real
Modificările apar instantaneu pentru toți membrii echipei, cu actualizări în timp real, alimentate de conexiuni WebSocket.
Drag-and-drop cards
Mută sarcinile între liste și reordonează prioritățile cu interacțiuni intuitive drag-and-drop.
File attachments
Atașează fișiere și imagini direct la carduri pentru a menține activele proiectului organizate alături de sarcini.
Comentarii sarcină
Discută sarcini cu membrii echipei prin comentarii pe carduri cu notificări în timp real.
Labels and due dates
Categorizează cardurile cu etichete colorate și stabilește termene limită pentru a urmări respectarea acestora în toate proiectele.
Tablouri multi-proiect
Organizează munca în cadrul mai multor proiecte, cu tablouri separate, fiecare cu propriile liste și membri.
De ce să rulezi Planka pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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