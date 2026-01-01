Planka este o aplicație gratuită, open-source, de tip Kanban board, construită pentru grupuri de lucru care au nevoie de o alternativă simplă, auto-găzduită la Trello. Cu actualizări în timp real, gestionare a cardurilor prin drag-and-drop și o interfață curată, Planka ajută echipele să organizeze proiecte, să urmărească sarcini și să colaboreze fără a se baza pe platforme SaaS proprietare sau a plăti taxe de abonament per utilizator.

Auto-găzduirea Planka pe propriul tău VPS menține toate datele proiectului, atașamentele și comunicările echipei sub controlul tău. Această implementare include PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a datelor și integrarea Traefik pentru acces HTTPS securizat. Un cont de administrator este creat automat la prima lansare cu acreditările pe care le configurezi în timpul implementării.