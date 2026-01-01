Reducere de până la 69% pentru Radarr

Instalează Radarr cu un singur click.

Gestionar automat de colecții de filme care monitorizează lansările, descarcă prin clientul tău preferat și îți menține biblioteca organizată.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Instalează Radarr cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru Radarr

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Radarr

Radarr este un manager complet automatizat de colecții de filme pentru utilizatorii Usenet și BitTorrent. Acesta monitorizează fluxurile RSS pentru lansări noi care corespund profilurilor tale de calitate, declanșează descărcări prin clienți precum qBittorrent sau SABnzbd, și redenumește și organizează automat biblioteca ta. Suportul pentru formate personalizate îți permite să vizezi codificări specifice — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — iar Radarr va actualiza fișierele existente atunci când apar lansări mai bune.

Rularea Radarr pe un VPS îl menține activ non-stop cu lățime de bandă consistentă, asigurându-te că nu ratezi niciodată o fereastră de lansare. Se integrează direct cu Plex, Jellyfin și Emby pentru a-ți reîmprospăta biblioteca serverului media în momentul în care un fișier nou este adăugat, și se potrivește natural cu Sonarr, Lidarr și Prowlarr pentru un ecosistem media automatizat complet.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Radarr

Monitorizare automatizată

Monitorizarea fluxului RSS detectează noi lansări de filme în momentul în care apar și pune automat la coadă descărcările în funcție de preferințele tale de calitate.

Profile de calitate

Definește rezoluțiile acceptabile, codecurile și dimensiunile fișierelor per film, astfel încât doar versiunile pe care le dorești de fapt să fie descărcate și păstrate.

Actualizări automate

Radarr monitorizează versiunile de calitate superioară după descărcarea inițială și înlocuiește fișierele transparent, menținând biblioteca ta la o calitate maximă în timp.

Integrare server media

Notificările automate de reîmprospătare a bibliotecii pentru Plex, Jellyfin și Emby înseamnă că filmele nou descărcate apar în aplicația ta de streaming în câteva secunde.

Listă importuri

Importă liste de vizionare de pe IMDb, Trakt și TMDb pentru a adăuga filme în coada ta de monitorizare automat, pe măsură ce marchezi titluri de vizionat.

De ce să rulezi Radarr pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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