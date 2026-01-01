Instalează Radarr cu un singur click.
Gestionar automat de colecții de filme care monitorizează lansările, descarcă prin clientul tău preferat și îți menține biblioteca organizată.
Alege un plan VPS pentru Radarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Radarr
Radarr este un manager complet automatizat de colecții de filme pentru utilizatorii Usenet și BitTorrent. Acesta monitorizează fluxurile RSS pentru lansări noi care corespund profilurilor tale de calitate, declanșează descărcări prin clienți precum qBittorrent sau SABnzbd, și redenumește și organizează automat biblioteca ta. Suportul pentru formate personalizate îți permite să vizezi codificări specifice — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — iar Radarr va actualiza fișierele existente atunci când apar lansări mai bune.
Rularea Radarr pe un VPS îl menține activ non-stop cu lățime de bandă consistentă, asigurându-te că nu ratezi niciodată o fereastră de lansare. Se integrează direct cu Plex, Jellyfin și Emby pentru a-ți reîmprospăta biblioteca serverului media în momentul în care un fișier nou este adăugat, și se potrivește natural cu Sonarr, Lidarr și Prowlarr pentru un ecosistem media automatizat complet.
Funcționalități cheie ale Radarr
Monitorizare automatizată
Monitorizarea fluxului RSS detectează noi lansări de filme în momentul în care apar și pune automat la coadă descărcările în funcție de preferințele tale de calitate.
Profile de calitate
Definește rezoluțiile acceptabile, codecurile și dimensiunile fișierelor per film, astfel încât doar versiunile pe care le dorești de fapt să fie descărcate și păstrate.
Actualizări automate
Radarr monitorizează versiunile de calitate superioară după descărcarea inițială și înlocuiește fișierele transparent, menținând biblioteca ta la o calitate maximă în timp.
Integrare server media
Notificările automate de reîmprospătare a bibliotecii pentru Plex, Jellyfin și Emby înseamnă că filmele nou descărcate apar în aplicația ta de streaming în câteva secunde.
Listă importuri
Importă liste de vizionare de pe IMDb, Trakt și TMDb pentru a adăuga filme în coada ta de monitorizare automat, pe măsură ce marchezi titluri de vizionat.
De ce să rulezi Radarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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