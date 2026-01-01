Radarr este un manager complet automatizat de colecții de filme pentru utilizatorii Usenet și BitTorrent. Acesta monitorizează fluxurile RSS pentru lansări noi care corespund profilurilor tale de calitate, declanșează descărcări prin clienți precum qBittorrent sau SABnzbd, și redenumește și organizează automat biblioteca ta. Suportul pentru formate personalizate îți permite să vizezi codificări specifice — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — iar Radarr va actualiza fișierele existente atunci când apar lansări mai bune.

Rularea Radarr pe un VPS îl menține activ non-stop cu lățime de bandă consistentă, asigurându-te că nu ratezi niciodată o fereastră de lansare. Se integrează direct cu Plex, Jellyfin și Emby pentru a-ți reîmprospăta biblioteca serverului media în momentul în care un fișier nou este adăugat, și se potrivește natural cu Sonarr, Lidarr și Prowlarr pentru un ecosistem media automatizat complet.