Implementează Jitsu cu un singur click.
Platformă de date a clienților open-source care captează evenimente de produs și le transmite în timp real către depozitul tău de date, instrumente de marketing și API-uri.
Alege un plan VPS pentru Jitsu
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Jitsu
Jitsu este o platformă open-source de date despre clienți, construită pentru ingineri ca o alternativă auto-găzduită la Segment. Captează evenimente de produs și de website prin SDK-uri native, le procesează cu funcții JavaScript serverless și transmite rezultatele către depozite de date, instrumente de marketing și endpoint-uri HTTP personalizate cu o latență sub o secundă.
Auto-găzduirea Jitsu pe VPS-ul tău păstrează fiecare sarcină utilă a evenimentului, identificator de client și configurație de pipeline pe propria ta infrastructură — fără prețuri per eveniment, fără limite MTU și fără blocare la un anumit furnizor. Această implementare include întregul pipeline de evenimente al Jitsu (consolă, ingestie, rotor și bulker) împreună cu PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB și Redpanda, oferindu-ți un CDP pregătit pentru producție într-un singur stack Compose.
Funcționalități cheie ale Jitsu
Streaming de evenimente în timp real
Redirecționează evenimentele capturate către depozite de date și destinații SaaS în câteva secunde, alimentând tablouri de bord în timp real, audiențe și analize de produs.
Destinații native de depozit
Încarcă evenimente direct în Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres și S3 cu gestionarea schemei integrată — nu este necesar un instrument ETL separat.
Funcții JavaScript
Filtrează, îmbogățește și remodelează evenimentele folosind funcții JavaScript personalizate care rulează pe server înainte ca evenimentele să ajungă la destinații.
Conectori sursă
Extrage date din baze de date, API-uri SaaS și fișiere folosind conectori Singer și Airbyte pentru ingestie în loturi alături de fluxuri în timp real.
Stocarea profilului utilizatorului
Menține profiluri unificate de vizitatori și utilizatori în MongoDB pentru rezolvarea identității pe mai multe dispozitive, segmentare și cazuri de utilizare pentru personalizare.
Confidențialitate auto-găzduită
Păstrează datele evenimentelor clienților, identificatorii și PII-ul în propriul tău VPS — Jitsu nu trimite niciodată date acasă și nu adaugă niciun furnizor terț în fluxul tău de date.
De ce să rulezi Jitsu pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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