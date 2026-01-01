MantisBT (Mantis Bug Tracker) este un sistem de urmărire a problemelor open-source, de lungă durată, scris în PHP, utilizat de echipele de software pentru a înregistra erori, a gestiona cererile de funcționalități și a coordona munca pe mai multe proiecte. Construit în jurul unor fluxuri de lucru personalizabile, permisiuni granulare per proiect și notificări prin email, se concentrează pe disciplina gestionării problemelor fără complexitatea suitelor complete de management de proiect.

Găzduirea proprie a MantisBT păstrează defectele raportate, atașamentele și discuțiile interne pe infrastructura pe care o controlezi — esențial pentru organizațiile ale căror rapoarte de erori conțin pași de reproducere, date ale clienților sau cod proprietar. Această implementare vine cu MariaDB pentru un istoric durabil al problemelor și elimină costurile de licențiere per utilizator percepute de multe sisteme comerciale de urmărire a problemelor.