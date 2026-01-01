Implementează MantisBT cu o instalare dintr-un singur click.
Tracker de erori open-source pentru echipele de software, pentru a înregistra defecte, a gestiona cererile de funcționalități și a coordona fluxurile de lucru ale proiectelor.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) este un sistem de urmărire a problemelor open-source, de lungă durată, scris în PHP, utilizat de echipele de software pentru a înregistra erori, a gestiona cererile de funcționalități și a coordona munca pe mai multe proiecte. Construit în jurul unor fluxuri de lucru personalizabile, permisiuni granulare per proiect și notificări prin email, se concentrează pe disciplina gestionării problemelor fără complexitatea suitelor complete de management de proiect.
Găzduirea proprie a MantisBT păstrează defectele raportate, atașamentele și discuțiile interne pe infrastructura pe care o controlezi — esențial pentru organizațiile ale căror rapoarte de erori conțin pași de reproducere, date ale clienților sau cod proprietar. Această implementare vine cu MariaDB pentru un istoric durabil al problemelor și elimină costurile de licențiere per utilizator percepute de multe sisteme comerciale de urmărire a problemelor.
Funcționalități cheie ale MantisBT
Fluxuri de lucru personalizabile
Definește tranzițiile de stare, stările de rezolvare și regulile de acces pentru fiecare proiect, astfel încât instrumentul de urmărire să reflecte modul în care fiecare echipă mută efectiv munca de la raportare la rezolvare.
Permisiuni granulare
Controlul accesului bazat pe roluri la nivel de proiect, categorie și câmp menține problemele sensibile vizibile doar pentru persoanele care trebuie să le vadă.
Notificări prin email
Reguli de email configurabile notifică raportorii, gestionarii și observatorii pe măsură ce problemele își schimbă starea, asigurând că niciun defect sau nicio cerere de funcționalitate nu scapă neobservată.
Câmpuri personalizate și filtre
Adaugă câmpuri personalizate arbitrare la sesizări și salvează filtre complexe ca vizualizări denumite pentru a tria mii de rapoarte fără a pierde contextul.
Arhitectură plugin
Un ecosistem extins de pluginuri extinde MantisBT cu integrare cu controlul sursei, metode suplimentare de autentificare și module suplimentare de raportare.
API-uri REST și SOAP
Atât interfețele REST, cât și cele SOAP îți permit să scrii scripturi pentru crearea de probleme, să automatizezi triajul și să integrezi tracker-ul cu pipeline-uri CI sau instrumente externe.
De ce să rulezi MantisBT pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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