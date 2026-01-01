Instalează FalkorDB cu un singur click.
Bază de date grafică de înaltă performanță, construită pentru GraphRAG, grafice de cunoștințe și interogări Cypher în timp real la scară.
Alege un plan VPS pentru FalkorDB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FalkorDB
FalkorDB este un motor de baze de date grafice open-source, construit pe Redis, proiectat pentru interogări grafice de înaltă performanță utilizând limbajul de interogare OpenCypher. Acesta stochează datele grafice nativ în memorie, permițând timpi de parcurgere sub-milisecundă peste relații complexe între entități — ceea ce îl face o soluție puternică pentru pipeline-uri GraphRAG, motoare de recomandare, detectarea fraudelor, grafice de identitate și analiza topologiei rețelelor.
FalkorDB vine cu o interfață de utilizator (UI) încorporată, bazată pe browser, pe portul 3000, permițându-ți să explorezi grafice, să rulezi interogări Cypher și să vizualizezi relațiile dintre noduri și muchii fără a fi nevoie de instrumente suplimentare. Găzduirea proprie pe propriul tău VPS îți menține datele grafice complet sub control, fără limite de interogare, fără prețuri per nod și acces direct pentru a ajusta fin setările de performanță.
Funcționalități cheie ale FalkorDB
Limbaj de interogare OpenCypher
Scrie interogări expresive de grafic folosind OpenCypher, limbajul declarativ standard în industrie pentru parcurgerea nodurilor, muchiilor și modelelor.
Interfață web integrată
Explorează grafice, rulează interogări Cypher și vizualizează relațiile direct în browser, fără a instala instrumente client suplimentare.
Performanță în memorie
Datele grafice sunt stocate nativ în memorie, permițând timpi de traversare sub-milisecundă chiar și prin relații multi-hop, profund conectate.
GraphRAG Gata
Optimizat pentru fluxuri de generare augmentată cu recuperare care necesită parcurgerea precisă, cu latență redusă, a grafurilor de cunoștințe în timpul inferenței.
Compatibil cu protocolul Redis
Comunică prin protocolul Redis, astfel încât orice bibliotecă client Redis se poate conecta la FalkorDB fără drivere suplimentare sau SDK-uri personalizate.
Autentificare parolă
Securizează accesul cu autentificare prin parolă la nivel de Redis, păstrând datele tale grafic protejate de conexiunile neautorizate.
De ce să rulezi FalkorDB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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