FalkorDB este un motor de baze de date grafice open-source, construit pe Redis, proiectat pentru interogări grafice de înaltă performanță utilizând limbajul de interogare OpenCypher. Acesta stochează datele grafice nativ în memorie, permițând timpi de parcurgere sub-milisecundă peste relații complexe între entități — ceea ce îl face o soluție puternică pentru pipeline-uri GraphRAG, motoare de recomandare, detectarea fraudelor, grafice de identitate și analiza topologiei rețelelor.

FalkorDB vine cu o interfață de utilizator (UI) încorporată, bazată pe browser, pe portul 3000, permițându-ți să explorezi grafice, să rulezi interogări Cypher și să vizualizezi relațiile dintre noduri și muchii fără a fi nevoie de instrumente suplimentare. Găzduirea proprie pe propriul tău VPS îți menține datele grafice complet sub control, fără limite de interogare, fără prețuri per nod și acces direct pentru a ajusta fin setările de performanță.